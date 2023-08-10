За лето в ХМАО подскочили цены на фрукты

11 августа 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Стоимость яблок за два месяца выросла на 20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с начала лета подорожали фрукты. Стоимость яблок за два месяца выросла на 20%. Об этом URA.RU сообщил Тюменьстат. «Средняя стоимость килограмма яблок в начале июня в регионе составляла 135 рублей. Сейчас цена выросла до 163 рублей. Фрукты подорожали на 20%», — следует из статистики ведомства. Тем временем бананы в югорских магазинах наоборот подешевели. Цена снизилась на 5% со 120 до 114 рублей за килограмм. Ранее URA.RU рассказывало, что на заводах ХМАО упало производство хлеба. Также среди пищевой продукции в регионе снизились объемы заготовки рыбы.

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала лета подорожали фрукты. Стоимость яблок за два месяца выросла на 20%. Об этом URA.RU сообщил Тюменьстат. «Средняя стоимость килограмма яблок в начале июня в регионе составляла 135 рублей. Сейчас цена выросла до 163 рублей. Фрукты подорожали на 20%», — следует из статистики ведомства. Тем временем бананы в югорских магазинах наоборот подешевели. Цена снизилась на 5% со 120 до 114 рублей за килограмм. Ранее URA.RU рассказывало, что на заводах ХМАО упало производство хлеба. Также среди пищевой продукции в регионе снизились объемы заготовки рыбы.