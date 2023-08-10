10 августа 2023

За лето в ХМАО подскочили цены на фрукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, овощи, фрукты
Стоимость яблок за два месяца выросла на 20% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала лета подорожали фрукты. Стоимость яблок за два месяца выросла на 20%. Об этом URA.RU сообщил Тюменьстат.

«Средняя стоимость килограмма яблок в начале июня в регионе составляла 135 рублей. Сейчас цена выросла до 163 рублей. Фрукты подорожали на 20%», — следует из статистики ведомства.

Тем временем бананы в югорских магазинах наоборот подешевели. Цена снизилась на 5% со 120 до 114 рублей за килограмм.

Ранее URA.RU рассказывало, что на заводах ХМАО упало производство хлеба. Также среди пищевой продукции в регионе снизились объемы заготовки рыбы.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с начала лета подорожали фрукты. Стоимость яблок за два месяца выросла на 20%. Об этом URA.RU сообщил Тюменьстат. «Средняя стоимость килограмма яблок в начале июня в регионе составляла 135 рублей. Сейчас цена выросла до 163 рублей. Фрукты подорожали на 20%», — следует из статистики ведомства. Тем временем бананы в югорских магазинах наоборот подешевели. Цена снизилась на 5% со 120 до 114 рублей за килограмм. Ранее URA.RU рассказывало, что на заводах ХМАО упало производство хлеба. Также среди пищевой продукции в регионе снизились объемы заготовки рыбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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