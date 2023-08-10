Приставы наказали жителя ХМАО за 60 неоплаченных штрафов ГИБДД

11 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

За задолженность по штрафам ГИБДД приставы наложили арест на счета и запретили водить машину Фото: Денис Моргунов © URA.RU Судебные приставы Урая (ХМАО) арестовали счета жителя города, который не оплатил 60 штрафов за нарушение ПДД. Официальный сайт УФССП по ХМАО сообщил, что общая сумма задолженности составила 90 тысяч рублей. «На исполнении у судебных приставов г. Урая находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя более 60 административных штрафов на сумму свыше 90 000 рублей. Поскольку автолюбитель проигнорировал требования сотрудника Службы судебных приставов и установленный законом срок для погашения задолженности, судебный пристав арестовал все счета должника», — указано в публикации ведомства. Также приставы наложили временное ограничение на право вождения транспортом. Ограничения сняли, когда мужчина оплатил все штрафы. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) приставы арестовали автомобиль «AUDI A6». Владелица транспорта имела задолженность по штрафам ГИБДД на сумму более 430 тыс. рублей.

Судебные приставы Урая (ХМАО) арестовали счета жителя города, который не оплатил 60 штрафов за нарушение ПДД. Официальный сайт УФССП по ХМАО сообщил, что общая сумма задолженности составила 90 тысяч рублей. «На исполнении у судебных приставов г. Урая находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя более 60 административных штрафов на сумму свыше 90 000 рублей. Поскольку автолюбитель проигнорировал требования сотрудника Службы судебных приставов и установленный законом срок для погашения задолженности, судебный пристав арестовал все счета должника», — указано в публикации ведомства. Также приставы наложили временное ограничение на право вождения транспортом. Ограничения сняли, когда мужчина оплатил все штрафы. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) приставы арестовали автомобиль «AUDI A6». Владелица транспорта имела задолженность по штрафам ГИБДД на сумму более 430 тыс. рублей.