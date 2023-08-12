12 августа 2023
11 августа 2023

Челябинский военный лично поблагодарил школьницу за посылку с шерстяными носками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Со слов мужчины, шерстяные носки грели его во время холодов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области военный с позывным Зевс в отпуске встретился со школьницей Настей Барановой, которая связала ему носки. Так он решил поблагодарить девочку за ее вклад в общую победу, сообщает telegram-канал Shot.

«Получив посылку с шерстяными носками, военный с позывным Зевс был растроган. Во что бы то ни стало он решил лично поблагодарить ученицу, что и сделал сразу же, как только представилась возможность съездить в отпуск», — пишет Shot.

Со слов мужчины, шерстяные носки, связанные девочкой, грели его во время холодов. К тому же было приятно получить посылку из родного города Троицка. «Когда девочка отправляла посылку, наверняка, даже не могла подумать, что получатель сможет приехать и вживую сказать ей „спасибо“», — отметил военный.

Настя Баранова научилась вязать в школе на уроке технологии. Первую связанную ей пару носков решила отправить военным. «Они защищают нас, а мы должны помочь им», — объяснила девочка свой поступок.

Ранее депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова попросила всех неравнодушных южноуральцев отдать свои старые рубашки в мастерскую «Батальона отважных женщин». Там невостребованные мужские рубашки мастерицы перешьют в уютные рубашки для раненых бойцов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области военный с позывным Зевс в отпуске встретился со школьницей Настей Барановой, которая связала ему носки. Так он решил поблагодарить девочку за ее вклад в общую победу, сообщает telegram-канал Shot. «Получив посылку с шерстяными носками, военный с позывным Зевс был растроган. Во что бы то ни стало он решил лично поблагодарить ученицу, что и сделал сразу же, как только представилась возможность съездить в отпуск», — пишет Shot. Со слов мужчины, шерстяные носки, связанные девочкой, грели его во время холодов. К тому же было приятно получить посылку из родного города Троицка. «Когда девочка отправляла посылку, наверняка, даже не могла подумать, что получатель сможет приехать и вживую сказать ей „спасибо“», — отметил военный. Настя Баранова научилась вязать в школе на уроке технологии. Первую связанную ей пару носков решила отправить военным. «Они защищают нас, а мы должны помочь им», — объяснила девочка свой поступок. Ранее депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова попросила всех неравнодушных южноуральцев отдать свои старые рубашки в мастерскую «Батальона отважных женщин». Там невостребованные мужские рубашки мастерицы перешьют в уютные рубашки для раненых бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...