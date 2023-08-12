Челябинский военный лично поблагодарил школьницу за посылку с шерстяными носками

13 августа 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Со слов мужчины, шерстяные носки грели его во время холодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинской области военный с позывным Зевс в отпуске встретился со школьницей Настей Барановой, которая связала ему носки. Так он решил поблагодарить девочку за ее вклад в общую победу, сообщает telegram-канал Shot. «Получив посылку с шерстяными носками, военный с позывным Зевс был растроган. Во что бы то ни стало он решил лично поблагодарить ученицу, что и сделал сразу же, как только представилась возможность съездить в отпуск», — пишет Shot. Со слов мужчины, шерстяные носки, связанные девочкой, грели его во время холодов. К тому же было приятно получить посылку из родного города Троицка. «Когда девочка отправляла посылку, наверняка, даже не могла подумать, что получатель сможет приехать и вживую сказать ей „спасибо“», — отметил военный. Настя Баранова научилась вязать в школе на уроке технологии. Первую связанную ей пару носков решила отправить военным. «Они защищают нас, а мы должны помочь им», — объяснила девочка свой поступок. Ранее депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова попросила всех неравнодушных южноуральцев отдать свои старые рубашки в мастерскую «Батальона отважных женщин». Там невостребованные мужские рубашки мастерицы перешьют в уютные рубашки для раненых бойцов.

В Челябинской области военный с позывным Зевс в отпуске встретился со школьницей Настей Барановой, которая связала ему носки. Так он решил поблагодарить девочку за ее вклад в общую победу, сообщает telegram-канал Shot. «Получив посылку с шерстяными носками, военный с позывным Зевс был растроган. Во что бы то ни стало он решил лично поблагодарить ученицу, что и сделал сразу же, как только представилась возможность съездить в отпуск», — пишет Shot. Со слов мужчины, шерстяные носки, связанные девочкой, грели его во время холодов. К тому же было приятно получить посылку из родного города Троицка. «Когда девочка отправляла посылку, наверняка, даже не могла подумать, что получатель сможет приехать и вживую сказать ей „спасибо“», — отметил военный. Настя Баранова научилась вязать в школе на уроке технологии. Первую связанную ей пару носков решила отправить военным. «Они защищают нас, а мы должны помочь им», — объяснила девочка свой поступок. Ранее депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова попросила всех неравнодушных южноуральцев отдать свои старые рубашки в мастерскую «Батальона отважных женщин». Там невостребованные мужские рубашки мастерицы перешьют в уютные рубашки для раненых бойцов.