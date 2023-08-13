В Башкирии на границе с Челябинской областью из-за ДТП остановили движение транспорта. Видео

14 августа 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Движение остановлено из-за ДТП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В республике Башкортостан на границе с Челябинской областью около поселка Малый Бердяуш из-за аварии полностью остановили движение транспорта. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «1616 км автодороги М-5 „Урал“ (Салаватский район, республика Башкортостан — прим. URA.RU) сотрудниками ДПС осуществляется регулировочно-распорядительные действия в месте ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать помощь до прибытия сотрудников полиции Республики Башкортостан», — сообщили в ведомстве. В размещенном видео сотрудник ДПС пояснил, что на указанном участке произошло лобовое столкновение, движение транспорта полностью остановлено в обе стороны. Согласно данным «Яндекс.Карты», на месте образовалась огромная пробка. Огромная пробка образовалась в обе стороны Скрин с сервиса «Яндекс.Карты»

В республике Башкортостан на границе с Челябинской областью около поселка Малый Бердяуш из-за аварии полностью остановили движение транспорта. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «1616 км автодороги М-5 „Урал“ (Салаватский район, республика Башкортостан — прим. URA.RU) сотрудниками ДПС осуществляется регулировочно-распорядительные действия в месте ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать помощь до прибытия сотрудников полиции Республики Башкортостан», — сообщили в ведомстве. В размещенном видео сотрудник ДПС пояснил, что на указанном участке произошло лобовое столкновение, движение транспорта полностью остановлено в обе стороны. Согласно данным «Яндекс.Карты», на месте образовалась огромная пробка.