13 августа 2023
12 августа 2023

В Башкирии на границе с Челябинской областью из-за ДТП остановили движение транспорта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Движение остановлено из-за ДТП Фото:

В республике Башкортостан на границе с Челябинской областью около поселка Малый Бердяуш из-за аварии полностью остановили движение транспорта. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«1616 км автодороги М-5 „Урал“ (Салаватский район, республика Башкортостан — прим. URA.RU) сотрудниками ДПС осуществляется регулировочно-распорядительные действия в месте ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать помощь до прибытия сотрудников полиции Республики Башкортостан», — сообщили в ведомстве.

В размещенном видео сотрудник ДПС пояснил, что на указанном участке произошло лобовое столкновение, движение транспорта полностью остановлено в обе стороны. Согласно данным «Яндекс.Карты», на месте образовалась огромная пробка.

Огромная пробка образовалась в обе стороны
Огромная пробка образовалась в обе стороны

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В республике Башкортостан на границе с Челябинской областью около поселка Малый Бердяуш из-за аварии полностью остановили движение транспорта. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «1616 км автодороги М-5 „Урал“ (Салаватский район, республика Башкортостан — прим. URA.RU) сотрудниками ДПС осуществляется регулировочно-распорядительные действия в месте ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать помощь до прибытия сотрудников полиции Республики Башкортостан», — сообщили в ведомстве. В размещенном видео сотрудник ДПС пояснил, что на указанном участке произошло лобовое столкновение, движение транспорта полностью остановлено в обе стороны. Согласно данным «Яндекс.Карты», на месте образовалась огромная пробка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...