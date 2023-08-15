Власти разрешили екатеринбуржцам жарить шашлыки

В городе отменили особый противопожарный режим
В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим, так как ситуация с пожарами в городе нормализовалась. Соответствующее постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовано на официальном городском портале.
«В связи со стабилизацией пожарной обстановки […] постановляю отменить особый противопожарный режим, введенный на территории Екатеринбурга», — говорится в документе. Особый режим в городе ввели 8 апреля. В этом году в Свердловской области из-за лесных пожаров серьезно пострадали несколько населенных пунктов, в том числе Сосьва, где сгорело больше сотни строений, и Шайдуриха.
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