Власти разрешили екатеринбуржцам жарить шашлыки

В Екатеринбурге отменили противопожарный режим

15 августа 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

В городе отменили особый противопожарный режим Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим, так как ситуация с пожарами в городе нормализовалась. Соответствующее постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовано на официальном городском портале. «В связи со стабилизацией пожарной обстановки […] постановляю отменить особый противопожарный режим, введенный на территории Екатеринбурга», — говорится в документе. Особый режим в городе ввели 8 апреля. В этом году в Свердловской области из-за лесных пожаров серьезно пострадали несколько населенных пунктов, в том числе Сосьва, где сгорело больше сотни строений, и Шайдуриха.

В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим, так как ситуация с пожарами в городе нормализовалась. Соответствующее постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовано на официальном городском портале. «В связи со стабилизацией пожарной обстановки […] постановляю отменить особый противопожарный режим, введенный на территории Екатеринбурга», — говорится в документе. Особый режим в городе ввели 8 апреля. В этом году в Свердловской области из-за лесных пожаров серьезно пострадали несколько населенных пунктов, в том числе Сосьва, где сгорело больше сотни строений, и Шайдуриха.