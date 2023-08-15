Власти разрешили екатеринбуржцам жарить шашлыки

В Екатеринбурге отменили противопожарный режим
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Фестиваль барбекю на Площади 1905 года. Екатеринбург, шашлык, шашлычник, барбекю, еда, мясо
В городе отменили особый противопожарный режим Фото:

В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим, так как ситуация с пожарами в городе нормализовалась. Соответствующее постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовано на официальном городском портале.

«В связи со стабилизацией пожарной обстановки […] постановляю отменить особый противопожарный режим, введенный на территории Екатеринбурга», — говорится в документе. Особый режим в городе ввели 8 апреля. В этом году в Свердловской области из-за лесных пожаров серьезно пострадали несколько населенных пунктов, в том числе Сосьва, где сгорело больше сотни строений, и Шайдуриха.

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В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим, так как ситуация с пожарами в городе нормализовалась. Соответствующее постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовано на официальном городском портале. «В связи со стабилизацией пожарной обстановки […] постановляю отменить особый противопожарный режим, введенный на территории Екатеринбурга», — говорится в документе. Особый режим в городе ввели 8 апреля. В этом году в Свердловской области из-за лесных пожаров серьезно пострадали несколько населенных пунктов, в том числе Сосьва, где сгорело больше сотни строений, и Шайдуриха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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