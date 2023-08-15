В Челябинской области в День шахтера выступят «Корни»

15 августа 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Группу «Корни» ждут 26 августа в Коркино Фото: Владимир Андреев © URA.RU В День шахтера, который в Коркино (Челябинская область) также является Днем города, жители и гости услышат хиты «С днем рождения, Вика», «25-й этаж» и «Плакала береза». Праздничный концерт состоится 26 августа. «Главной праздничной площадкой станет, конечно же, площадь им. Ленина. Вечерняя программа с чествованием заслуженных жителей начнется в 19 часов. Завершится День города концертом приглашенной группы „Корни“ (участники проекта „Фабрика звезд“) и фейерверком», — сообщили в пресс-службе Коркинского муниципального округа. В этот же день в соседнем Копейске, где также будет праздноваться День города, выступит московская певица Пелагея. Афишу праздничных мероприятий опубликовал мэрия. Выступление певицы начнется на площади Трудовой славы в 20 часов. В Копейск певица приедет из Тюмени, где 20 августа она выступит так же на Дне города.

В День шахтера, который в Коркино (Челябинская область) также является Днем города, жители и гости услышат хиты «С днем рождения, Вика», «25-й этаж» и «Плакала береза». Праздничный концерт состоится 26 августа. «Главной праздничной площадкой станет, конечно же, площадь им. Ленина. Вечерняя программа с чествованием заслуженных жителей начнется в 19 часов. Завершится День города концертом приглашенной группы „Корни“ (участники проекта „Фабрика звезд“) и фейерверком», — сообщили в пресс-службе Коркинского муниципального округа. В этот же день в соседнем Копейске, где также будет праздноваться День города, выступит московская певица Пелагея. Афишу праздничных мероприятий опубликовал мэрия. Выступление певицы начнется на площади Трудовой славы в 20 часов. В Копейск певица приедет из Тюмени, где 20 августа она выступит так же на Дне города.