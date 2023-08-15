В Челябинской области в День шахтера выступят «Корни»

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, корни группа
Группу «Корни» ждут 26 августа в Коркино Фото:

В День шахтера, который в Коркино (Челябинская область) также является Днем города, жители и гости услышат хиты «С днем рождения, Вика», «25-й этаж» и «Плакала береза». Праздничный концерт состоится 26 августа.

«Главной праздничной площадкой станет, конечно же, площадь им. Ленина. Вечерняя программа с чествованием заслуженных жителей начнется в 19 часов. Завершится День города концертом приглашенной группы „Корни“ (участники проекта „Фабрика звезд“) и фейерверком», — сообщили в пресс-службе Коркинского муниципального округа.

В этот же день в соседнем Копейске, где также будет праздноваться День города, выступит московская певица Пелагея. Афишу праздничных мероприятий опубликовал мэрия. Выступление певицы начнется на площади Трудовой славы в 20 часов. В Копейск певица приедет из Тюмени, где 20 августа она выступит так же на Дне города.

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В День шахтера, который в Коркино (Челябинская область) также является Днем города, жители и гости услышат хиты «С днем рождения, Вика», «25-й этаж» и «Плакала береза». Праздничный концерт состоится 26 августа. «Главной праздничной площадкой станет, конечно же, площадь им. Ленина. Вечерняя программа с чествованием заслуженных жителей начнется в 19 часов. Завершится День города концертом приглашенной группы „Корни“ (участники проекта „Фабрика звезд“) и фейерверком», — сообщили в пресс-службе Коркинского муниципального округа. В этот же день в соседнем Копейске, где также будет праздноваться День города, выступит московская певица Пелагея. Афишу праздничных мероприятий опубликовал мэрия. Выступление певицы начнется на площади Трудовой славы в 20 часов. В Копейск певица приедет из Тюмени, где 20 августа она выступит так же на Дне города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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