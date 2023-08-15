Власти в ХМАО обозначили сроки строительства нового дома культуры

Новый дом культуры в древне Вата Нижневартовского района ХМАО построят к концу июля 2024 года. Об этом сообщили агентству пресс-службе района.
«В Вате продолжается строительство сельского дома культуры: работы выполнены на 42%. Предположительно, объект будет построен к концу июля 2024 года», — сообщили в пресс-службе.
Строительством здания с 2022 года занимается ООО «СК «СтройИнвест». У дома культуры готов фундамент, завершается возведение стен, перегородок и перекрытий. В настоящее время строители штукатурят стены, готовятся к монтажу кровли. Объект занесен на Карту развития Югры.
Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района ХМАО ищут новых строителей из-за ухода «Нижневартовскстройдетали». При участии новых подрядчиков муниципалитет планирует сократить объем аварийного жилья.
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