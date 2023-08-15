Власти в ХМАО обозначили сроки строительства нового дома культуры

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Алексей Текслер в Красноармейском муниципальном районе ознакомился с ходом уборочных работ, посетил объекты благоустройства, социальные, спортивные и образовательные учреждения. Челябинск, актовый зал, дом культуры, клуб
Новый дом культуры в деревне Вата построят летом 2024 года Фото:

Новый дом культуры в древне Вата Нижневартовского района ХМАО построят к концу июля 2024 года. Об этом сообщили агентству пресс-службе района.

«В Вате продолжается строительство сельского дома культуры: работы выполнены на 42%. Предположительно, объект будет построен к концу июля 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Строительством здания с 2022 года занимается ООО «СК «СтройИнвест». У дома культуры готов фундамент, завершается возведение стен, перегородок и перекрытий. В настоящее время строители штукатурят стены, готовятся к монтажу кровли. Объект занесен на Карту развития Югры.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района ХМАО ищут новых строителей из-за ухода «Нижневартовскстройдетали». При участии новых подрядчиков муниципалитет планирует сократить объем аварийного жилья.

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Новый дом культуры в древне Вата Нижневартовского района ХМАО построят к концу июля 2024 года. Об этом сообщили агентству пресс-службе района. «В Вате продолжается строительство сельского дома культуры: работы выполнены на 42%. Предположительно, объект будет построен к концу июля 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Строительством здания с 2022 года занимается ООО «СК «СтройИнвест». У дома культуры готов фундамент, завершается возведение стен, перегородок и перекрытий. В настоящее время строители штукатурят стены, готовятся к монтажу кровли. Объект занесен на Карту развития Югры. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района ХМАО ищут новых строителей из-за ухода «Нижневартовскстройдетали». При участии новых подрядчиков муниципалитет планирует сократить объем аварийного жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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