В КПРФ назвали главного кандидата на выборы президента от партии

Депутат Госдумы Афонин назвал Зюганова кандидатом на выборы президента от КПРФ
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Пресс-конференция, посвященная итогам весенней сессии Госдумы ФС РФ и задачам партии КПРФ в новом политическом сезоне. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов рассматривается партией как главный кандидат на выборы президента Фото:

Главный кандидат на выборы президента 2024 года от КПРФ — глава фракции Геннадий Зюганов. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Афонин.

«В КПРФ видят Зюганова кандидатом номер один от партии на выборах президента 2024», — сказал Юрий Афонин в разговоре с РИА Новости. Депутат отметил, что окончательное решение о кандидате на выборы от партии будет принято съездом только в конце 2023 года.

Ранее пресс-секретарь действующего президента РФ Дмитрий Песков выступил с мнением, что если Владимир Путин выдвинется на выборы, то он будет переизбран с огромным преимуществом. По словам пресс-секретаря, об этом говорит уровень консолидации россиян вокруг президента.

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Главный кандидат на выборы президента 2024 года от КПРФ — глава фракции Геннадий Зюганов. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Афонин. «В КПРФ видят Зюганова кандидатом номер один от партии на выборах президента 2024», — сказал Юрий Афонин в разговоре с РИА Новости. Депутат отметил, что окончательное решение о кандидате на выборы от партии будет принято съездом только в конце 2023 года. Ранее пресс-секретарь действующего президента РФ Дмитрий Песков выступил с мнением, что если Владимир Путин выдвинется на выборы, то он будет переизбран с огромным преимуществом. По словам пресс-секретаря, об этом говорит уровень консолидации россиян вокруг президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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