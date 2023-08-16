В КПРФ назвали главного кандидата на выборы президента от партии Депутат Госдумы Афонин назвал Зюганова кандидатом на выборы президента от КПРФ 16 августа 2023 в 14:14 Размер текста - 17 + Геннадий Зюганов рассматривается партией как главный кандидат на выборы президента Фото: Георгий Бергал © URA.RU Главный кандидат на выборы президента 2024 года от КПРФ — глава фракции Геннадий Зюганов. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Афонин. «В КПРФ видят Зюганова кандидатом номер один от партии на выборах президента 2024», — сказал Юрий Афонин в разговоре с РИА Новости. Депутат отметил, что окончательное решение о кандидате на выборы от партии будет принято съездом только в конце 2023 года. Ранее пресс-секретарь действующего президента РФ Дмитрий Песков выступил с мнением, что если Владимир Путин выдвинется на выборы, то он будет переизбран с огромным преимуществом. По словам пресс-секретаря, об этом говорит уровень консолидации россиян вокруг президента. Главный кандидат на выборы президента 2024 года от КПРФ — глава фракции Геннадий Зюганов. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Афонин. «В КПРФ видят Зюганова кандидатом номер один от партии на выборах президента 2024», — сказал Юрий Афонин в разговоре с РИА Новости. Депутат отметил, что окончательное решение о кандидате на выборы от партии будет принято съездом только в конце 2023 года. Ранее пресс-секретарь действующего президента РФ Дмитрий Песков выступил с мнением, что если Владимир Путин выдвинется на выборы, то он будет переизбран с огромным преимуществом. По словам пресс-секретаря, об этом говорит уровень консолидации россиян вокруг президента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям