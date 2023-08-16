В КПРФ назвали главного кандидата на выборы президента от партии

Главный кандидат на выборы президента 2024 года от КПРФ — глава фракции Геннадий Зюганов. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Афонин.
«В КПРФ видят Зюганова кандидатом номер один от партии на выборах президента 2024», — сказал Юрий Афонин в разговоре с РИА Новости. Депутат отметил, что окончательное решение о кандидате на выборы от партии будет принято съездом только в конце 2023 года.
Ранее пресс-секретарь действующего президента РФ Дмитрий Песков выступил с мнением, что если Владимир Путин выдвинется на выборы, то он будет переизбран с огромным преимуществом. По словам пресс-секретаря, об этом говорит уровень консолидации россиян вокруг президента.
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