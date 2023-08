Песков объяснил свои слова, что Путина переизберут с 90% голосов

Песков обвинил NYT в искажении своих слов о президентских выборах в РФ

Уровень консолидации общества вокруг Путина абсолютно беспрецедентный, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналист газеты The New York Times неправильно передал его слова. Ранее в статье газеты опубликовали слова Пескова о том, что президентские выборы в РФ являются дорогостоящей бюрократией и Путин будет переизбран с более 90% голосов. «Абсолютно журналист The New York Times некорректно это передает», — сказал Песков, передает ТАСС. Он отметил, что суть его ответа на вопрос журналиста была в том, что уровень консолидации общества вокруг президента РФ Владимира Путина абсолютно беспрецедентный. И можно с уверенностью сказать, что, если он будет выдвигаться, он будет переизбран с огромным преимуществом, сказал Песков.

