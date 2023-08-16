В Екатеринбурге осудили производителей мефедрона

16 августа 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Организаторы нарколаборатории получили до 18 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский облсуд вынес приговоры двоим организаторам нарколаборатории по производству мефедрона под Екатеринбургом. Они получили до 18 лет колонии строгого режима. «Суд признал мужчин виновными в производстве наркотиков в особо крупном размере в составе группы. Одному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет и штраф 500 тыс рублей, другому — 18 лет и штраф в 700 тыс рублей», — сказали в пресс-службе Облсуда. Отбывать наказание придется в колонии строгого режима. При этом пока еще решение суда не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать.

Свердловский облсуд вынес приговоры двоим организаторам нарколаборатории по производству мефедрона под Екатеринбургом. Они получили до 18 лет колонии строгого режима. «Суд признал мужчин виновными в производстве наркотиков в особо крупном размере в составе группы. Одному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет и штраф 500 тыс рублей, другому — 18 лет и штраф в 700 тыс рублей», — сказали в пресс-службе Облсуда. Отбывать наказание придется в колонии строгого режима. При этом пока еще решение суда не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать.