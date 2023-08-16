В Екатеринбурге осудили производителей мефедрона

Организаторы нарколаборатории получили до 18 лет лишения свободы
Свердловский облсуд вынес приговоры двоим организаторам нарколаборатории по производству мефедрона под Екатеринбургом. Они получили до 18 лет колонии строгого режима.
«Суд признал мужчин виновными в производстве наркотиков в особо крупном размере в составе группы. Одному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет и штраф 500 тыс рублей, другому — 18 лет и штраф в 700 тыс рублей», — сказали в пресс-службе Облсуда.
Отбывать наказание придется в колонии строгого режима. При этом пока еще решение суда не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать.
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