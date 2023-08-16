Племянницы главы ММК вступили в процесс банкротства сына экс-губернатора

Родственники Виктора Рашникова оспаривали сделку с Дубровским-младшим Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области привлек племянниц председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова, Марину и Екатерину Рашниковых к делу о банкротстве сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра. Они будут выступать в качестве третьих лиц, говорится в материалах суда.

«Суд определил привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Рашникову Екатерину Сергеевну, Рашникову Марину Сергеевну. Судебное заседание по рассмотрению заявления по существу состоится 18 августа 2023 года», — указано в документах, размещенных на официальном сайте суда.

В апреле 2018 года Александр Дубровский купил пакет акций АО «ИК „Профит“» у Сергея Рашникова, младшего брата Виктора Рашникова. Сын бывшего главы региона передал за актив залог в сумме одного миллиона 340 тысяч рублей. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер, а год спустя наследники стали оспаривать сделку. Дубровский-младший к этому времени передал акции сестре Анне, а та продала их за 210 млн рублей третьему лицу. Суд Рашниковы проиграли. Теперь финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев потребовал признать недействительным акт дарения, отменить все прочие сделки и вернуть акции «Профита» своему подопечному.

Финансовый управляющий считает, что акции должны быть включены в конкурную массу для расчета с кредиторами. Согласно сервису СБИС, стоимость компании «Профит» оценивается в 959,5 млн рублей, а годовая выручка превышает 2,3 млрд рублей. В качестве третьих лиц по делу о банкротстве Александра Дубровского также привлечены вдова Сергея Рашникова Мария и директор ИК «Профит» Лариса Сухарева. На ММК судебные споры между Рашниковыми и Дубровскими не комментируют.

Дубровский-младший сам инициировал свое банкротство в сентябре 2021 года. Сумма задолженности превысила 274 млн рублей. По долгам он заплатит 22 млн рублей. Кредиторы требуют пересмотреть план реструктуризации. Дубровский-старший находится за границей и также признан банкротом. Представители семьи со СМИ не общаются.