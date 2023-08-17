Жителям Екатеринбурга раздадут 300 килограммов мороженого

Екатеринбуржцам на улицах города будут раздавать мороженое
Жителям Екатеринбурга раздадут триста килограммов мороженого. Цифра символизирует возраст города.
В воскресенье, 20 августа, жителей Екатеринбурга угостят тремястами килограммами охлажденного десерта в Парке Маяковского. Организатор акции — «Яндекс Маркет».
Чтобы получить мороженое, нужно сделать фото в локации «Маркета» и показать его на выдаче. Отмечается, что для гостей подготовят зону отдыха, где можно будет съесть десерт.
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