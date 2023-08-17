Жителям Екатеринбурга раздадут 300 килограммов мороженого

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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, мороженое
Екатеринбуржцам на улицах города будут раздавать мороженое Фото:

Жителям Екатеринбурга раздадут триста килограммов мороженого. Цифра символизирует возраст города.

В воскресенье, 20 августа, жителей Екатеринбурга угостят тремястами килограммами охлажденного десерта в Парке Маяковского. Организатор акции — «Яндекс Маркет».

Чтобы получить мороженое, нужно сделать фото в локации «Маркета» и показать его на выдаче. Отмечается, что для гостей подготовят зону отдыха, где можно будет съесть десерт.

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Жителям Екатеринбурга раздадут триста килограммов мороженого. Цифра символизирует возраст города. В воскресенье, 20 августа, жителей Екатеринбурга угостят тремястами килограммами охлажденного десерта в Парке Маяковского. Организатор акции — «Яндекс Маркет». Чтобы получить мороженое, нужно сделать фото в локации «Маркета» и показать его на выдаче. Отмечается, что для гостей подготовят зону отдыха, где можно будет съесть десерт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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