Жителям Екатеринбурга раздадут 300 килограммов мороженого

17 августа 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцам на улицах города будут раздавать мороженое Фото: Размик Закарян © URA.RU Жителям Екатеринбурга раздадут триста килограммов мороженого. Цифра символизирует возраст города. В воскресенье, 20 августа, жителей Екатеринбурга угостят тремястами килограммами охлажденного десерта в Парке Маяковского. Организатор акции — «Яндекс Маркет». Чтобы получить мороженое, нужно сделать фото в локации «Маркета» и показать его на выдаче. Отмечается, что для гостей подготовят зону отдыха, где можно будет съесть десерт.

Жителям Екатеринбурга раздадут триста килограммов мороженого. Цифра символизирует возраст города. В воскресенье, 20 августа, жителей Екатеринбурга угостят тремястами килограммами охлажденного десерта в Парке Маяковского. Организатор акции — «Яндекс Маркет». Чтобы получить мороженое, нужно сделать фото в локации «Маркета» и показать его на выдаче. Отмечается, что для гостей подготовят зону отдыха, где можно будет съесть десерт.