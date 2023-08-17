Из челябинского района запустили новый маршрут поездов до Ирана

Первый поезд по новому маршруту повез в Иран оборудование Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из Увельского района (Челябинская область) отправился поезд по дополнительному маршруту до Ирана. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), контейнерный поезд отправился со станции Формачево.

«Запущен дополнительный маршрут по международному транспортному коридору „Север-Юг“. Со станции Формачево ЮУЖД отправился контейнерный поезд до Ирана», — отметили железнодорожники.

Поезд впервые проследует через погранпереход Акяйла (Туркменистан) — Инчебурун (Иран). Новый маршрут позволит сократить время транспортировки на несколько суток. В составе 36 контейнеров. Поезд везет оборудование.

В ЮУЖД отметили, что состав будет двигаться по специализированной нитке графика с применением на территории России ускоренной доставки. Оператором со стороны железнодорожников стала компания «РЖД Логистика».

Первый контейнерный поезд по коридору «Север — Юг» до Ирана со станции Челябинск — Грузовой отправился в начале мая. При этом конечной точкой транспортировки стал порт Индии. В конце того же месяца президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил открыть по дороге из Челябинска в Иран скоростные грузоперевозки. Связи региона с государством расширяются.