Из челябинского района запустили новый маршрут поездов до Ирана

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, поезд
Первый поезд по новому маршруту повез в Иран оборудование Фото:

Из Увельского района (Челябинская область) отправился поезд по дополнительному маршруту до Ирана. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), контейнерный поезд отправился со станции Формачево.

«Запущен дополнительный маршрут по международному транспортному коридору „Север-Юг“. Со станции Формачево ЮУЖД отправился контейнерный поезд до Ирана», — отметили железнодорожники.

Поезд впервые проследует через погранпереход Акяйла (Туркменистан) — Инчебурун (Иран). Новый маршрут позволит сократить время транспортировки на несколько суток. В составе 36 контейнеров. Поезд везет оборудование.

В ЮУЖД отметили, что состав будет двигаться по специализированной нитке графика с применением на территории России ускоренной доставки. Оператором со стороны железнодорожников стала компания «РЖД Логистика».

Первый контейнерный поезд по коридору «Север — Юг» до Ирана со станции Челябинск — Грузовой отправился в начале мая. При этом конечной точкой транспортировки стал порт Индии. В конце того же месяца президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил открыть по дороге из Челябинска в Иран скоростные грузоперевозки. Связи региона с государством расширяются.

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Из Увельского района (Челябинская область) отправился поезд по дополнительному маршруту до Ирана. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), контейнерный поезд отправился со станции Формачево. «Запущен дополнительный маршрут по международному транспортному коридору „Север-Юг“. Со станции Формачево ЮУЖД отправился контейнерный поезд до Ирана», — отметили железнодорожники. Поезд впервые проследует через погранпереход Акяйла (Туркменистан) — Инчебурун (Иран). Новый маршрут позволит сократить время транспортировки на несколько суток. В составе 36 контейнеров. Поезд везет оборудование. В ЮУЖД отметили, что состав будет двигаться по специализированной нитке графика с применением на территории России ускоренной доставки. Оператором со стороны железнодорожников стала компания «РЖД Логистика». Первый контейнерный поезд по коридору «Север — Юг» до Ирана со станции Челябинск — Грузовой отправился в начале мая. При этом конечной точкой транспортировки стал порт Индии. В конце того же месяца президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил открыть по дороге из Челябинска в Иран скоростные грузоперевозки. Связи региона с государством расширяются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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