Тюменские улицы назовут в честь погибших героев-десантников

Две тюменские улицы получили названия в честь погибших десантников, участвовавших в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тюмени.
«Сегодня на комиссии по присвоению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени две улицы в планировочном районе Березняковский получили топонимы. С инициативой присвоить элементам улично-дорожной сети имена героев специальной военной операции Андрея Огибалова и Владимира Гоненко выступала Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск „Союз десантников“», — говорится в сообщении.
Ранее в Тюмени появились улицы Жумабая Раизова и Григория Турубарова. Мужчины также героически погибли, участвуя в специальной военной операции.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.