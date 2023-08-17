Тюменские улицы назовут в честь погибших героев-десантников

18 августа 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Новый улицы появятся в районе Березняковский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Две тюменские улицы получили названия в честь погибших десантников, участвовавших в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тюмени. «Сегодня на комиссии по присвоению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени две улицы в планировочном районе Березняковский получили топонимы. С инициативой присвоить элементам улично-дорожной сети имена героев специальной военной операции Андрея Огибалова и Владимира Гоненко выступала Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск „Союз десантников“», — говорится в сообщении. Ранее в Тюмени появились улицы Жумабая Раизова и Григория Турубарова. Мужчины также героически погибли, участвуя в специальной военной операции.

Две тюменские улицы получили названия в честь погибших десантников, участвовавших в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тюмени. «Сегодня на комиссии по присвоению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени две улицы в планировочном районе Березняковский получили топонимы. С инициативой присвоить элементам улично-дорожной сети имена героев специальной военной операции Андрея Огибалова и Владимира Гоненко выступала Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск „Союз десантников“», — говорится в сообщении. Ранее в Тюмени появились улицы Жумабая Раизова и Григория Турубарова. Мужчины также героически погибли, участвуя в специальной военной операции.