17 августа 2023

Тюменские улицы назовут в честь погибших героев-десантников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Новый улицы появятся в районе Березняковский Фото:

Две тюменские улицы получили названия в честь погибших десантников, участвовавших в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тюмени.

«Сегодня на комиссии по присвоению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени две улицы в планировочном районе Березняковский получили топонимы. С инициативой присвоить элементам улично-дорожной сети имена героев специальной военной операции Андрея Огибалова и Владимира Гоненко выступала Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск „Союз десантников“», — говорится в сообщении.

Ранее в Тюмени появились улицы Жумабая Раизова и Григория Турубарова. Мужчины также героически погибли, участвуя в специальной военной операции.

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Две тюменские улицы получили названия в честь погибших десантников, участвовавших в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тюмени. «Сегодня на комиссии по присвоению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени две улицы в планировочном районе Березняковский получили топонимы. С инициативой присвоить элементам улично-дорожной сети имена героев специальной военной операции Андрея Огибалова и Владимира Гоненко выступала Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск „Союз десантников“», — говорится в сообщении. Ранее в Тюмени появились улицы Жумабая Раизова и Григория Турубарова. Мужчины также героически погибли, участвуя в специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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