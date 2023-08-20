20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

Пермяки собрали деньги на операцию сыну бойца, погибшему в Артемовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря помощи неравнодушных людей, мальчик будет прооперирован Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае, благодаря помощи неравнодушных жителей, удалось собрать средства на операцию сына участника спецоперации Ильгиза Мурадимова. Боец погиб этой зимой во ходе боев за Артемовск (Бахмут). Помощь в организации сбора средств для семьи участника СВО организовали пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» совместно с сообществами «Вежливые люди» и «Мобилизация Чернушка». Информация размещена на сайте благотворительного фонда.

«Собрали средства для операции сына героя, Ильгиза Мурадимова, который сражался за свободу и независимость ЛНР и погиб на поле боя. Эта история подчеркивает важность поддержки и солидарности в трудные времена. Российские граждане, объединившись, смогли помочь семье героя, облегчив их финансовую нагрузку и предоставив возможность провести операцию, которая может спасти жизнь его сына. Мы надеемся, что операция пройдет успешно, и сын героя сможет восстановиться и вернуться к нормальной жизни», — говорится на сайте фонда «Добровольцы Донбасса».

URA.RU рассказывало, что фонд «Добровольцы Донбасса» регулярно оказывает помощь как военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, так и их семьям. Ранее организация передала бойцам на фронт бронежилеты и мотоцикл, а военкор Владимир Разин получил от благотворительного фонда автомобиль. В свою очередь сообщество «Вежливые люди» также помогает фронту необходимыми спецсредствами, вещами и техникой.

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В Пермском крае, благодаря помощи неравнодушных жителей, удалось собрать средства на операцию сына участника спецоперации Ильгиза Мурадимова. Боец погиб этой зимой во ходе боев за Артемовск (Бахмут). Помощь в организации сбора средств для семьи участника СВО организовали пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» совместно с сообществами «Вежливые люди» и «Мобилизация Чернушка». Информация размещена на сайте благотворительного фонда. «Собрали средства для операции сына героя, Ильгиза Мурадимова, который сражался за свободу и независимость ЛНР и погиб на поле боя. Эта история подчеркивает важность поддержки и солидарности в трудные времена. Российские граждане, объединившись, смогли помочь семье героя, облегчив их финансовую нагрузку и предоставив возможность провести операцию, которая может спасти жизнь его сына. Мы надеемся, что операция пройдет успешно, и сын героя сможет восстановиться и вернуться к нормальной жизни», — говорится на сайте фонда «Добровольцы Донбасса». URA.RU рассказывало, что фонд «Добровольцы Донбасса» регулярно оказывает помощь как военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, так и их семьям. Ранее организация передала бойцам на фронт бронежилеты и мотоцикл, а военкор Владимир Разин получил от благотворительного фонда автомобиль. В свою очередь сообщество «Вежливые люди» также помогает фронту необходимыми спецсредствами, вещами и техникой.
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