Путин провел совещание в штабе группировки СВО с Герасимовым

Путин заслушал доклад Герасимова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также других командующих. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.
«Президент заслушал доклады <…> Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — передали в Кремле. Слова приводит ТАСС.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
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