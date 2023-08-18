18 августа 2023

Путин провел совещание в штабе группировки СВО с Герасимовым

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин заслушал доклад Герасимова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также других командующих. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.

«Президент заслушал доклады <…> Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — передали в Кремле. Слова приводит ТАСС.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также других командующих. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства. «Президент заслушал доклады <…> Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — передали в Кремле. Слова приводит ТАСС. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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