Путин провел совещание в штабе группировки СВО с Герасимовым 19 августа 2023 в 06:25 Размер текста - 17 + Путин заслушал доклад Герасимова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также других командующих. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства. «Президент заслушал доклады <…> Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — передали в Кремле. Слова приводит ТАСС. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также других командующих. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства. «Президент заслушал доклады <…> Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — передали в Кремле. Слова приводит ТАСС. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям