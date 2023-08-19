В Свердловской области на девушку упало дерево

20 августа 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Дерево упало из-за сильного ветра Фото: Денис Моргунов © URA.RU На территории загородного клуба «Лесная сказка» в селе Балтым (Свердловская область) 19 августа на девушку упало дерево. По словам свидетельницы произошедшего, девушка выжила, но получила переломы. «В Балтыме на территории клуба „Лесная сказка“ на девушку упало дерево, это произошло 19 августа. Пострадавшую с многочисленными переломами увезли в больницу», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидицу. По ее словам, на девушку упала береза. В пресс-службе «Лесной сказки» сообщили telegram-каналу, что девушка с друзьями остановились в загородном клубе «Мед». Затем они решили прогуляться до водоема через территорию «Лесной сказки». Когда туристы пошли обратно, то начался шквалистый ветер, из-за которого дерево упало. Сотрудники клуба вызвали скорую и помогли медикам оказать помощь пострадавшей. Журналист URA.RU обратился за комментарием в «Лесную сказку». На вопрос в мессенджере никто из администраторов клуба не ответил. В пресс-службу клуба отправлен запрос, новость будет дополнена, когда поступит ответ.

На территории загородного клуба «Лесная сказка» в селе Балтым (Свердловская область) 19 августа на девушку упало дерево. По словам свидетельницы произошедшего, девушка выжила, но получила переломы. «В Балтыме на территории клуба „Лесная сказка“ на девушку упало дерево, это произошло 19 августа. Пострадавшую с многочисленными переломами увезли в больницу», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидицу. По ее словам, на девушку упала береза. В пресс-службе «Лесной сказки» сообщили telegram-каналу, что девушка с друзьями остановились в загородном клубе «Мед». Затем они решили прогуляться до водоема через территорию «Лесной сказки». Когда туристы пошли обратно, то начался шквалистый ветер, из-за которого дерево упало. Сотрудники клуба вызвали скорую и помогли медикам оказать помощь пострадавшей. Журналист URA.RU обратился за комментарием в «Лесную сказку». На вопрос в мессенджере никто из администраторов клуба не ответил. В пресс-службу клуба отправлен запрос, новость будет дополнена, когда поступит ответ.