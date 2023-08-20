«Ведомости»: в России вырос спрос на бытовую технику из Турции

21 августа 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

Самыми популярными турецкими брендами стали Beko, Vestel и Simfer Фото: Денис Моргунов © URA.RU За первое полугодие 2023 года было продано более 500 тысяч предметов бытовой техники, произведенной в Турции. Это в полтора раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 года, говорится в исследовании, проведенном группой «М.Видео-Эльдорадо». «Самыми популярными брендами среди турецких в России стали Beko, Vestel и Simfer. За первое полугодие россияне купили более 40 000 наименований турецкой бытовой техники на „Яндекс.Маркете“, в „Ситилинке“ спрос вырос более чем на 20%, а на Wildberries — на 136%», — пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования. Россияне приобретают турецкие варочные панели, посудомоечные машины, холодильники, морозильные камеры, стиральные машины и другую турецкую технику. Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев подтвердил, что компании из Турции наращивают производственные мощности. По его словам, стабильность ассортимента и наличие локального производства позволяют турецким маркам замещать ушедшие из России западные бренды. Ранее в Федеральной Антимонопольной Службе сообщили, что группа «М.Видео-Эльдорадо» замораживает цены на бытовую технику. Инициатива будет работать в 370 городах России в течение двух месяцев.

За первое полугодие 2023 года было продано более 500 тысяч предметов бытовой техники, произведенной в Турции. Это в полтора раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 года, говорится в исследовании, проведенном группой «М.Видео-Эльдорадо». «Самыми популярными брендами среди турецких в России стали Beko, Vestel и Simfer. За первое полугодие россияне купили более 40 000 наименований турецкой бытовой техники на „Яндекс.Маркете“, в „Ситилинке“ спрос вырос более чем на 20%, а на Wildberries — на 136%», — пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования. Россияне приобретают турецкие варочные панели, посудомоечные машины, холодильники, морозильные камеры, стиральные машины и другую турецкую технику. Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев подтвердил, что компании из Турции наращивают производственные мощности. По его словам, стабильность ассортимента и наличие локального производства позволяют турецким маркам замещать ушедшие из России западные бренды. Ранее в Федеральной Антимонопольной Службе сообщили, что группа «М.Видео-Эльдорадо» замораживает цены на бытовую технику. Инициатива будет работать в 370 городах России в течение двух месяцев.