20 августа 2023

«Ведомости»: в России вырос спрос на бытовую технику из Турции

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Самыми популярными турецкими брендами стали Beko, Vestel и Simfer Фото:

За первое полугодие 2023 года было продано более 500 тысяч предметов бытовой техники, произведенной в Турции. Это в полтора раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 года, говорится в исследовании, проведенном группой «М.Видео-Эльдорадо».

«Самыми популярными брендами среди турецких в России стали Beko, Vestel и Simfer. За первое полугодие россияне купили более 40 000 наименований турецкой бытовой техники на „Яндекс.Маркете“, в „Ситилинке“ спрос вырос более чем на 20%, а на Wildberries — на 136%», — пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования.

Россияне приобретают турецкие варочные панели, посудомоечные машины, холодильники, морозильные камеры, стиральные машины и другую турецкую технику. Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев подтвердил, что компании из Турции наращивают производственные мощности. По его словам, стабильность ассортимента и наличие локального производства позволяют турецким маркам замещать ушедшие из России западные бренды.

Ранее в Федеральной Антимонопольной Службе сообщили, что группа «М.Видео-Эльдорадо» замораживает цены на бытовую технику. Инициатива будет работать в 370 городах России в течение двух месяцев.

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За первое полугодие 2023 года было продано более 500 тысяч предметов бытовой техники, произведенной в Турции. Это в полтора раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 года, говорится в исследовании, проведенном группой «М.Видео-Эльдорадо». «Самыми популярными брендами среди турецких в России стали Beko, Vestel и Simfer. За первое полугодие россияне купили более 40 000 наименований турецкой бытовой техники на „Яндекс.Маркете“, в „Ситилинке“ спрос вырос более чем на 20%, а на Wildberries — на 136%», — пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования. Россияне приобретают турецкие варочные панели, посудомоечные машины, холодильники, морозильные камеры, стиральные машины и другую турецкую технику. Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев подтвердил, что компании из Турции наращивают производственные мощности. По его словам, стабильность ассортимента и наличие локального производства позволяют турецким маркам замещать ушедшие из России западные бренды. Ранее в Федеральной Антимонопольной Службе сообщили, что группа «М.Видео-Эльдорадо» замораживает цены на бытовую технику. Инициатива будет работать в 370 городах России в течение двух месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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