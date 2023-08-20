Собчак просят привлечь внимание к истории с сожженной школьницей из Пермского края

На канале Ксении Собчак появились комментарии с призывом создать резонанс в связи с трагедией, произошедшей в Октябрьском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи Сети призвали журналистку Ксению Собчак привлечь внимание общественности к истории с сожженной школьницей из поселка Октябрьский Пермского края. Они оставили комментарии на канале «Осторожно: Собчак» в YuoTube под интервью журналистки с актером Алексеем Паниным (признан Минюстом РФ иноагентом).

«15-летнюю девушку изнасиловали, залили горючей жидкостью и подожгли трое парней, один из которых является сыном бывшего полицейского. Люди боятся, что дело замнут. Поселок Октябрьский Пермского края. Ксения Анатольевна, пожалуйста, помогите привлечь внимание общественности к этому страшному преступлению», — оставил комментарий на канале Собчак пользователь под ником @cognitoergosum3946.

Обратить внимание на жуткую историю журналистку призвал и подписчик канала Собчак под ником @user-oo8rc1oj4s. Другой пользователь @user-ku9ll6em1p поддержал призыв о широкой огласке произошедшего, «чтобы дело не замяли, и преступники понесли наказание». А подписчик под псевдонимом @iprodigital4477 обратилась к Собчак с просьбой «создать резонанс» в связи с произошедшим.

8 июля обгоревшую 15-летнюю школьницу обнаружили вблизи железнодорожных путей в поселке Октябрьский. Сообщалось, что девушку облили горючей жидкостью и подожгли. Несколько дней за ее жизнь боролись врачи, однако спасти пострадавшую не удалось. В совершении преступления подозревается сверстник погибшей, с которым девушка училась в одной школе и дружила. Сейчас подросток находится под стражей, ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).