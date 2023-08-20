В ХМАО на участников ОПГ возбудили уголовное дело за подпольное казино

21 августа 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) в отношении семи местных жителей возбуждено уголовное дело за организацию подпольного казино. Об этом URA.RU сообщили в следственном правлении СК РФ по ХМАО. «Семь граждан в возрасте от 22 до 45 лет незаконно организовали в нежилом помещении по улице Нефтяников города Нижневартовск игорный клуб. В нем с помощью персональных компьютеров с игровым программным обеспечением проводили азартные игры», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело будет расследоваться по статье незаконные организация и проведение азартных игр. За три месяца незаконной деятельности югорчане выручили более 2,5 млн рублей. За это им грозит до 4 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре под суд отправили пятерых участников ОПГ за организацию казино в ХМАО и ЯНАО. С декабря 2020 по октябрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, проводили азартные игры в нежилых помещениях в двух округах Тюменской области.

В Нижневартовске (ХМАО) в отношении семи местных жителей возбуждено уголовное дело за организацию подпольного казино. Об этом URA.RU сообщили в следственном правлении СК РФ по ХМАО. «Семь граждан в возрасте от 22 до 45 лет незаконно организовали в нежилом помещении по улице Нефтяников города Нижневартовск игорный клуб. В нем с помощью персональных компьютеров с игровым программным обеспечением проводили азартные игры», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело будет расследоваться по статье незаконные организация и проведение азартных игр. За три месяца незаконной деятельности югорчане выручили более 2,5 млн рублей. За это им грозит до 4 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре под суд отправили пятерых участников ОПГ за организацию казино в ХМАО и ЯНАО. С декабря 2020 по октябрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, проводили азартные игры в нежилых помещениях в двух округах Тюменской области.