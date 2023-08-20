20 августа 2023
19 августа 2023

В ХМАО на участников ОПГ возбудили уголовное дело за подпольное казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Винное казино в баре "Pro Vino". Екатеринбург., казино, алкоголь, бокал с вином
Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в отношении семи местных жителей возбуждено уголовное дело за организацию подпольного казино. Об этом URA.RU сообщили в следственном правлении СК РФ по ХМАО.

«Семь граждан в возрасте от 22 до 45 лет незаконно организовали в нежилом помещении по улице Нефтяников города Нижневартовск игорный клуб. В нем с помощью персональных компьютеров с игровым программным обеспечением проводили азартные игры», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело будет расследоваться по статье незаконные организация и проведение азартных игр. За три месяца незаконной деятельности югорчане выручили более 2,5 млн рублей. За это им грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре под суд отправили пятерых участников ОПГ за организацию казино в ХМАО и ЯНАО. С декабря 2020 по октябрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, проводили азартные игры в нежилых помещениях в двух округах Тюменской области.

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В Нижневартовске (ХМАО) в отношении семи местных жителей возбуждено уголовное дело за организацию подпольного казино. Об этом URA.RU сообщили в следственном правлении СК РФ по ХМАО. «Семь граждан в возрасте от 22 до 45 лет незаконно организовали в нежилом помещении по улице Нефтяников города Нижневартовск игорный клуб. В нем с помощью персональных компьютеров с игровым программным обеспечением проводили азартные игры», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело будет расследоваться по статье незаконные организация и проведение азартных игр. За три месяца незаконной деятельности югорчане выручили более 2,5 млн рублей. За это им грозит до 4 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре под суд отправили пятерых участников ОПГ за организацию казино в ХМАО и ЯНАО. С декабря 2020 по октябрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, проводили азартные игры в нежилых помещениях в двух округах Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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