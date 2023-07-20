В Югре под суд отправят еще пять участников ОПГ, организовавшей казино в ХМАО и ЯНАО

20 июля 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

На нелегальном казино в ОПГ заработали почти 300 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Югре утвердили обвинительные заключения по пяти членам ОПГ, которая в 2020 году незаконно организовала казино на территории ХМАО и ЯНАО. Сейчас им грозит крупный штраф и шесть лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. «С декабря 2020 по октябрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группой из 15 лиц, проводили азартные игры в нежилых помещениях, расположенных в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — сообщили в пресс-службе ведомства. По информации прокуратуры, сообщники распределили между собой роли и занялись созданием нелегального казино. В итоге от незаконной азартной деятельности они заработали свыше 297 млн рублей. Сейчас на их имущество наложен арест, а сами они обвинены в преступлении по ч.3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр). Им грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере одного миллиона рублей либо в размере дохода за последние пять лет. Ранее URA.RU сообщало, что еще трех участников этой ОПГ отправили под суд. Обвинительные заключения в отношении организаторов казино были утверждены еще в апреле.

В Югре утвердили обвинительные заключения по пяти членам ОПГ, которая в 2020 году незаконно организовала казино на территории ХМАО и ЯНАО. Сейчас им грозит крупный штраф и шесть лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. «С декабря 2020 по октябрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группой из 15 лиц, проводили азартные игры в нежилых помещениях, расположенных в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — сообщили в пресс-службе ведомства. По информации прокуратуры, сообщники распределили между собой роли и занялись созданием нелегального казино. В итоге от незаконной азартной деятельности они заработали свыше 297 млн рублей. Сейчас на их имущество наложен арест, а сами они обвинены в преступлении по ч.3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр). Им грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере одного миллиона рублей либо в размере дохода за последние пять лет. Ранее URA.RU сообщало, что еще трех участников этой ОПГ отправили под суд. Обвинительные заключения в отношении организаторов казино были утверждены еще в апреле.