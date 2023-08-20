20 августа 2023

Тюменцы стали чаще покупать алкоголь у самогонщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Самогонный аппарат. Челябинск., самогон, самогонный аппарат, дистиллятор бытовой
В Тюмени активизировались самогонщики Фото:

На фоне роста цен на алкогольные напитки, в Тюмени появились десятки самогонщиков, которые торгуют «домашними настойками» собственного производства. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В основном, самогонщики проживают в частном секторе заречной части города. Продают разные наливки и настойки. Цены — значительно ниже, чем в магазинах. Около 200 рублей за 0,5 литра», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что самогонщики распространяют свою продукцию через интернет и закрытые группы популярных мессенджеров. «Реклама, в основном, идет через интернет. Еще работает „сарафанное радио“. То есть, люди, которые покупают наливки и настойки у частников, рассказывают об этом своим знакомым. И те тоже начинают обращаться к самогонщикам», — отметил инсайдер URA.RU.

В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что из-за колебаний курса валют и новых тарифов на импорт в Тюмени подорожал алкоголь. Цены на шампанское, виски и коньяк выросли, в среднем, на 15%.

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На фоне роста цен на алкогольные напитки, в Тюмени появились десятки самогонщиков, которые торгуют «домашними настойками» собственного производства. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В основном, самогонщики проживают в частном секторе заречной части города. Продают разные наливки и настойки. Цены — значительно ниже, чем в магазинах. Около 200 рублей за 0,5 литра», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что самогонщики распространяют свою продукцию через интернет и закрытые группы популярных мессенджеров. «Реклама, в основном, идет через интернет. Еще работает „сарафанное радио“. То есть, люди, которые покупают наливки и настойки у частников, рассказывают об этом своим знакомым. И те тоже начинают обращаться к самогонщикам», — отметил инсайдер URA.RU. В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что из-за колебаний курса валют и новых тарифов на импорт в Тюмени подорожал алкоголь. Цены на шампанское, виски и коньяк выросли, в среднем, на 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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