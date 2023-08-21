21 августа 2023

Мэр Перми Соснин и вице-премьер Чибисов делят кресло главы краевого минэка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс- конференция в департаменте образования. Курган , пустое кресло, пустой кабинет
Кресло министра опустеет 28 августа Фото:

На должность министра экономического развития Пермского края нацелились три чиновника краевого правительства. Должность министра станет вакантной на следующей неделе: занимающий ее Эдуард Соснин стал мэром Перми. Сам Соснин предлагает назначить главу агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анну Быкову. Но его фигура не устраивает вице-премьера Алексея Чибисова, в чьем ведении находится минэк.

«Соснин лоббирует Быкову. Они оба являются выпускниками пермского филиала Высшей школы экономики, оба поклоняются перед ректором вуза Галиной Володиной. А Володина хочет, чтобы ее выпускники работали на высоких должностях. Но против нее выступает профильный вице-премьер Алексей Чибисов», — сказал собеседник URA.RU.

Чибисов видит на должности министра или замминистра промышленности и торговли Елену Дегтяреву, или руководитель агентства инвестиционного развития Яна Фурман. Анна Быкова, тем временем, старается попасть на все мероприятия с губернатором Дмитрием Махониным в надежде, что ее заметят, говорят инсайдеры. Она очень амбициозна. «Не исключено, что на этом фоне будет назначен со стороны», — отметил собеседник.

В пресс-службе правительства Пермского края заявили, что решение пока не принято. «Идут консультации», — отметили в ведомстве. Эдуард Соснин был выбран мэром Перми 22 августа. В понедельник, 28 августа, он вступит в должность. До этого времени он намерен работать в министерстве.

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На должность министра экономического развития Пермского края нацелились три чиновника краевого правительства. Должность министра станет вакантной на следующей неделе: занимающий ее Эдуард Соснин стал мэром Перми. Сам Соснин предлагает назначить главу агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анну Быкову. Но его фигура не устраивает вице-премьера Алексея Чибисова, в чьем ведении находится минэк. «Соснин лоббирует Быкову. Они оба являются выпускниками пермского филиала Высшей школы экономики, оба поклоняются перед ректором вуза Галиной Володиной. А Володина хочет, чтобы ее выпускники работали на высоких должностях. Но против нее выступает профильный вице-премьер Алексей Чибисов», — сказал собеседник URA.RU. Чибисов видит на должности министра или замминистра промышленности и торговли Елену Дегтяреву, или руководитель агентства инвестиционного развития Яна Фурман. Анна Быкова, тем временем, старается попасть на все мероприятия с губернатором Дмитрием Махониным в надежде, что ее заметят, говорят инсайдеры. Она очень амбициозна. «Не исключено, что на этом фоне будет назначен со стороны», — отметил собеседник. В пресс-службе правительства Пермского края заявили, что решение пока не принято. «Идут консультации», — отметили в ведомстве. Эдуард Соснин был выбран мэром Перми 22 августа. В понедельник, 28 августа, он вступит в должность. До этого времени он намерен работать в министерстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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