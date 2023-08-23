Бизнес «тюменской матрешки» стал брать больше кредитов

Банки Тюмени, ХМАО и ЯНАО выдали бизнесу в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего кредиты берут на покрытие текущих долгов и развитие бизнеса Фото:

Бизнесмены из Тюмени, ХМАО и ЯНАО в 2023 году оформили в 1,5 раза больше кредитов, чем за первые полгода 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

«В первом полугодии 2023 года предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала получили банковские кредиты на сумму 146 млрд рублей. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Известно, что наибольший объем кредитов был предоставлен предпринимателям юга Тюменской области, здесь прирост составил около 65%. В Югре бизнес оформил кредитов на 14% больше, на Ямале — на 63% больше чем в 2022 году. Кредитный портфель малых и средних предприятий «матрешки» увеличился за год на 40% и составил 272 млрд рублей.

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Бизнесмены из Тюмени, ХМАО и ЯНАО в 2023 году оформили в 1,5 раза больше кредитов, чем за первые полгода 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области. «В первом полугодии 2023 года предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала получили банковские кредиты на сумму 146 млрд рублей. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении. Известно, что наибольший объем кредитов был предоставлен предпринимателям юга Тюменской области, здесь прирост составил около 65%. В Югре бизнес оформил кредитов на 14% больше, на Ямале — на 63% больше чем в 2022 году. Кредитный портфель малых и средних предприятий «матрешки» увеличился за год на 40% и составил 272 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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