Свердловчан предупредили о шуме со стороны Белоярской АЭС

Жителей Свердловской области предупредили о возможном шуме, который будет исходить от Белоярской АЭС. В пресс-службе атомной электростанции пояснили, что это штатная работа оборудования.
«Сегодня [23 августа] третий энергоблок Белоярской АЭС выходит в ремонт. Если вы услышите шум со стороны станции, не беспокойтесь, это нормальная работа оборудования», — рассказали в официальном сообществе Белоярской АЭС в соцсети «ВКонтакте». Сообщение появилось в 21:14 23 августа.
Ранее на месте третьего энергоблока БН-600 проходил планово-предупредительный ремонт. Во время работ происходила перезагрузка топлива и чистка трубок конденсаторов турбин.
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