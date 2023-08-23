Свердловчан предупредили о шуме со стороны Белоярской АЭС

24 августа 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Шум со стороны Белоярской АЭС связан со штатной работой оборудования Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителей Свердловской области предупредили о возможном шуме, который будет исходить от Белоярской АЭС. В пресс-службе атомной электростанции пояснили, что это штатная работа оборудования. «Сегодня [23 августа] третий энергоблок Белоярской АЭС выходит в ремонт. Если вы услышите шум со стороны станции, не беспокойтесь, это нормальная работа оборудования», — рассказали в официальном сообществе Белоярской АЭС в соцсети «ВКонтакте». Сообщение появилось в 21:14 23 августа. Ранее на месте третьего энергоблока БН-600 проходил планово-предупредительный ремонт. Во время работ происходила перезагрузка топлива и чистка трубок конденсаторов турбин.

Жителей Свердловской области предупредили о возможном шуме, который будет исходить от Белоярской АЭС. В пресс-службе атомной электростанции пояснили, что это штатная работа оборудования. «Сегодня [23 августа] третий энергоблок Белоярской АЭС выходит в ремонт. Если вы услышите шум со стороны станции, не беспокойтесь, это нормальная работа оборудования», — рассказали в официальном сообществе Белоярской АЭС в соцсети «ВКонтакте». Сообщение появилось в 21:14 23 августа. Ранее на месте третьего энергоблока БН-600 проходил планово-предупредительный ремонт. Во время работ происходила перезагрузка топлива и чистка трубок конденсаторов турбин.