23 августа 2023

Свердловчан предупредили о шуме со стороны Белоярской АЭС

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
Шум со стороны Белоярской АЭС связан со штатной работой оборудования Фото:

Жителей Свердловской области предупредили о возможном шуме, который будет исходить от Белоярской АЭС. В пресс-службе атомной электростанции пояснили, что это штатная работа оборудования.

«Сегодня [23 августа] третий энергоблок Белоярской АЭС выходит в ремонт. Если вы услышите шум со стороны станции, не беспокойтесь, это нормальная работа оборудования», — рассказали в официальном сообществе Белоярской АЭС в соцсети «ВКонтакте». Сообщение появилось в 21:14 23 августа.

Ранее на месте третьего энергоблока БН-600 проходил планово-предупредительный ремонт. Во время работ происходила перезагрузка топлива и чистка трубок конденсаторов турбин.

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Жителей Свердловской области предупредили о возможном шуме, который будет исходить от Белоярской АЭС. В пресс-службе атомной электростанции пояснили, что это штатная работа оборудования. «Сегодня [23 августа] третий энергоблок Белоярской АЭС выходит в ремонт. Если вы услышите шум со стороны станции, не беспокойтесь, это нормальная работа оборудования», — рассказали в официальном сообществе Белоярской АЭС в соцсети «ВКонтакте». Сообщение появилось в 21:14 23 августа. Ранее на месте третьего энергоблока БН-600 проходил планово-предупредительный ремонт. Во время работ происходила перезагрузка топлива и чистка трубок конденсаторов турбин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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