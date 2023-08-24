В Екатеринбурге в восьмой раз пройдет всероссийская акция «Ночь кино». В ночь с субботы на воскресенье люди смогут бесплатно посмотреть семейную комедию «Чебурашка», военно-историческую драму «Праведник» и фильм о космосе «Вызов». URA.RU подготовила список площадок, на которых можно познакомиться с отечественным кино.
Официально акция стартует в «Доме кино» в 18:00, здесь помимо киносеансов можно посмотреть на ретро-оборудование, фотозоны, мини-выставку фигурок Чебурашки, послушать музыку, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. При этом на каждой из площадок будут свои развлекательные программы.
В Екатеринбурге помимо привычных кинотеатров будут работать площадки под открытым небом. Среди них — кинодвор Свердловского областного фильмофонда, амфитеатр «МЕГА-Парка» и парк Маяковского. Все сеансы будут бесплатными, но нужно проверять, необходима ли регистрация. Для этого надо зайти на желаемую для посещения площадку и ознакомиться с условиями сеанса. На открытых площадках регистрация не требуется.
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