24 августа 2023

Где в Екатеринбурге пройдет «Ночь кино». Список

В Екатеринбурге 26 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино»
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция стартует с шести вечера в субботу Фото:

В Екатеринбурге в восьмой раз пройдет всероссийская акция «Ночь кино». В ночь с субботы на воскресенье люди смогут бесплатно посмотреть семейную комедию «Чебурашка», военно-историческую драму «Праведник» и фильм о космосе «Вызов». URA.RU подготовила список площадок, на которых можно познакомиться с отечественным кино.

Официально акция стартует в «Доме кино» в 18:00, здесь помимо киносеансов можно посмотреть на ретро-оборудование, фотозоны, мини-выставку фигурок Чебурашки, послушать музыку, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. При этом на каждой из площадок будут свои развлекательные программы.

В Екатеринбурге помимо привычных кинотеатров будут работать площадки под открытым небом. Среди них — кинодвор Свердловского областного фильмофонда, амфитеатр «МЕГА-Парка» и парк Маяковского. Все сеансы будут бесплатными, но нужно проверять, необходима ли регистрация. Для этого надо зайти на желаемую для посещения площадку и ознакомиться с условиями сеанса. На открытых площадках регистрация не требуется.

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В Екатеринбурге в восьмой раз пройдет всероссийская акция «Ночь кино». В ночь с субботы на воскресенье люди смогут бесплатно посмотреть семейную комедию «Чебурашка», военно-историческую драму «Праведник» и фильм о космосе «Вызов». URA.RU подготовила список площадок, на которых можно познакомиться с отечественным кино. Официально акция стартует в «Доме кино» в 18:00, здесь помимо киносеансов можно посмотреть на ретро-оборудование, фотозоны, мини-выставку фигурок Чебурашки, послушать музыку, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. При этом на каждой из площадок будут свои развлекательные программы. В Екатеринбурге помимо привычных кинотеатров будут работать площадки под открытым небом. Среди них — кинодвор Свердловского областного фильмофонда, амфитеатр «МЕГА-Парка» и парк Маяковского. Все сеансы будут бесплатными, но нужно проверять, необходима ли регистрация. Для этого надо зайти на желаемую для посещения площадку и ознакомиться с условиями сеанса. На открытых площадках регистрация не требуется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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