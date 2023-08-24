Губернатор Шумков отчитался перед вице-премьером РФ Хуснуллиным

Губернатор Вадим Шумков отчитался 24 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 24 августа во время участия в штабе Правительственной комиссии по региональному развитию РФ доложил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину о том, как чиновники работают с нацпроектами в регионе. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«Губернатор Вадим Шумков проинформировал о проводимой в регионе работе. В Курганской области в этом году реализуются 7 проектов в сфере строительства дорог и ЖКХ с привлечением средств ИБК, также 3 проекта с привлечением средств ФНБ», — указано в сообщении.

Власти объяснили, что доклад Шумкова был, в том числе, связан с реконструкцией сетей на ул. Коли Мяготина, капремонтом тепловых сетей на ул. Правды, и реконструкцией сетей на ул. Дзержинского. Представители власти отметили, что участники совещания обсуждали, как за счет федеральных денег реализуются национальные и инфраструктурные проекты в регионах.