21 августа 2023

В ХМАО выросли цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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С декабря 2023 года цена бензина в ХМАО повысилась на 7,3% Фото:

За 2023 год бензин в ХМАО подорожал более чем на 7%. По данным Тюменьстата, повышение цены дизельного топлива составило меньше 1%.

«Относительно декабря 2022 года цена бензина автомобильного в ХМАО увеличились на 7,3%. Стоимость дизельного топлива выросла на 0,7%», — сообщил Тюменьстат.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за июль подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95. Цена топлива выросла более чем на 5%.

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За 2023 год бензин в ХМАО подорожал более чем на 7%. По данным Тюменьстата, повышение цены дизельного топлива составило меньше 1%. «Относительно декабря 2022 года цена бензина автомобильного в ХМАО увеличились на 7,3%. Стоимость дизельного топлива выросла на 0,7%», — сообщил Тюменьстат. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за июль подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95. Цена топлива выросла более чем на 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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