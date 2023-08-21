В ХМАО выросли цены на бензин

С декабря 2023 года цена бензина в ХМАО повысилась на 7,3%
За 2023 год бензин в ХМАО подорожал более чем на 7%. По данным Тюменьстата, повышение цены дизельного топлива составило меньше 1%.
«Относительно декабря 2022 года цена бензина автомобильного в ХМАО увеличились на 7,3%. Стоимость дизельного топлива выросла на 0,7%», — сообщил Тюменьстат.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за июль подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95. Цена топлива выросла более чем на 5%.
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