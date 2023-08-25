Мужа белгородской чиновницы обвинили в унижении мобилизованных, которые «не смогли отмазаться»

25 августа 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков поручил разобраться в ситуации с мобилизованными Евгению Воробьеву Фото: Денис Моргунов © URA.RU Супруга мобилизованного из Белгородской области пожаловалась, что муж одной из заместительниц главы местной администрации Краснояружского района унижал мобилизованных. Губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии с жителями области пообещал разобраться в ситуации. «Он в присутствии жен мобилизованных оскорблял наших защитников, называя их дураками. Говорил, что если бы мы не были нищебродами, могли бы отмазаться, как это сделали его родственники», — написала жена мобилизованного в обращении к Вячеславу Гладкову. Во время общения с жителями области, которое транслировалось на странице губернатора в социальной сети « Вконтакте », Гладков пообещал разобраться в ситуации. Он передал информацию главе Краснояружского района и начальнику управления безопасности Евгению Воробьеву.

Супруга мобилизованного из Белгородской области пожаловалась, что муж одной из заместительниц главы местной администрации Краснояружского района унижал мобилизованных. Губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии с жителями области пообещал разобраться в ситуации. «Он в присутствии жен мобилизованных оскорблял наших защитников, называя их дураками. Говорил, что если бы мы не были нищебродами, могли бы отмазаться, как это сделали его родственники», — написала жена мобилизованного в обращении к Вячеславу Гладкову. Во время общения с жителями области, которое транслировалось на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте», Гладков пообещал разобраться в ситуации. Он передал информацию главе Краснояружского района и начальнику управления безопасности Евгению Воробьеву.