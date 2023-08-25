Мужа белгородской чиновницы обвинили в унижении мобилизованных, которые «не смогли отмазаться»

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Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, военнослужащие, мобилизация, мобилизованные
Вячеслав Гладков поручил разобраться в ситуации с мобилизованными Евгению Воробьеву Фото:

Супруга мобилизованного из Белгородской области пожаловалась, что муж одной из заместительниц главы местной администрации Краснояружского района унижал мобилизованных. Губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии с жителями области пообещал разобраться в ситуации.

«Он в присутствии жен мобилизованных оскорблял наших защитников, называя их дураками. Говорил, что если бы мы не были нищебродами, могли бы отмазаться, как это сделали его родственники», — написала жена мобилизованного в обращении к Вячеславу Гладкову.

Во время общения с жителями области, которое транслировалось на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте», Гладков пообещал разобраться в ситуации. Он передал информацию главе Краснояружского района и начальнику управления безопасности Евгению Воробьеву.

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Супруга мобилизованного из Белгородской области пожаловалась, что муж одной из заместительниц главы местной администрации Краснояружского района унижал мобилизованных. Губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии с жителями области пообещал разобраться в ситуации. «Он в присутствии жен мобилизованных оскорблял наших защитников, называя их дураками. Говорил, что если бы мы не были нищебродами, могли бы отмазаться, как это сделали его родственники», — написала жена мобилизованного в обращении к Вячеславу Гладкову. Во время общения с жителями области, которое транслировалось на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте», Гладков пообещал разобраться в ситуации. Он передал информацию главе Краснояружского района и начальнику управления безопасности Евгению Воробьеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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