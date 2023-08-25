В Перми появился стихийный мемориал погибшим основателям ЧВК «Вагнер». Фото

25 августа 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Пермяки почтили память основателей ЧВК «Вагнер» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми заметили неформальный мемориал основателям ЧВК «Вагнер», которые по предварительной информации погибли во время крушения самолета. Об этом сообщает telegram-канал «Прикамские витязи». «В Перми появился стихийный мемориал памяти Героев России Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Он находится на пересечении улиц Сибирская и Швецова», — говорится в посте. Ранее в Тверской области потерпел крушение самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer Legacy. Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Пермяки принесли цветы к неформальному мемориалу основателям частной военной компании Евгения Пригожина Фото: источник telegram-канал «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie

В Перми заметили неформальный мемориал основателям ЧВК «Вагнер», которые по предварительной информации погибли во время крушения самолета. Об этом сообщает telegram-канал «Прикамские витязи». «В Перми появился стихийный мемориал памяти Героев России Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Он находится на пересечении улиц Сибирская и Швецова», — говорится в посте. Ранее в Тверской области потерпел крушение самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer Legacy. Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.