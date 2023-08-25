25 августа 2023

В Перми появился стихийный мемориал погибшим основателям ЧВК «Вагнер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Пермяки почтили память основателей ЧВК «Вагнер» Фото:

В Перми заметили неформальный мемориал основателям ЧВК «Вагнер», которые по предварительной информации погибли во время крушения самолета. Об этом сообщает telegram-канал «Прикамские витязи».

«В Перми появился стихийный мемориал памяти Героев России Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Он находится на пересечении улиц Сибирская и Швецова», — говорится в посте.

Ранее в Тверской области потерпел крушение самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer Legacy. Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Пермяки принесли цветы к неформальному мемориалу основателям частной военной компании Евгения Пригожина
Пермяки принесли цветы к неформальному мемориалу основателям частной военной компании Евгения Пригожина
Фото:

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В Перми заметили неформальный мемориал основателям ЧВК «Вагнер», которые по предварительной информации погибли во время крушения самолета. Об этом сообщает telegram-канал «Прикамские витязи». «В Перми появился стихийный мемориал памяти Героев России Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Он находится на пересечении улиц Сибирская и Швецова», — говорится в посте. Ранее в Тверской области потерпел крушение самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer Legacy. Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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