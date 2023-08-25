Пермяки почтили память основателей ЧВК «Вагнер»
В Перми заметили неформальный мемориал основателям ЧВК «Вагнер», которые по предварительной информации погибли во время крушения самолета. Об этом сообщает telegram-канал «Прикамские витязи».
«В Перми появился стихийный мемориал памяти Героев России Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Он находится на пересечении улиц Сибирская и Швецова», — говорится в посте.
Ранее в Тверской области потерпел крушение самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer Legacy. Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
Пермяки принесли цветы к неформальному мемориалу основателям частной военной компании Евгения Пригожина
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