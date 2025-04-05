Бастрыкин поручил разобраться с аварийным состоянием спортобъекта в Пермском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ненадлежащего содержания спортивного объекта в поселке Полазна Пермского края. Поводом стало обращение в соцсетях о критическом состоянии здания Дома спорта, построенного 33 года назад. Об этом сообщается в telegam-канале СКР.
«Здание „Дома спорта“ в Полазне признано ограниченно работоспособным из-за разрушающейся кладки стен, протечек крыши, неисправной вентиляции и повышенной сырости. Капитальный ремонт объекта никогда не проводился. Более 350 учащихся вынуждены заниматься в потенциально опасных условиях, опасаясь возможного обрушения здания», — рассказали в ведомстве.
Руководитель следственного управления СК по Пермскому краю Денис Головкин должен представить отчет о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин заинтересовался пермским стадионом, который отдали частникам. Глава СКР приказал провести проверку по факту передачи частным лицам стадиона «Трудовые резервы» в Перми.
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