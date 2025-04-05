Власти Перми закупят еще 50 автобусов-гармошек

В 2025 году власти Перми планируют закупить еще 50 автобусов-гармошек. Это решение принято на фоне ощутимого дефицита кадров в сфере общественного транспорта, который испытывает ряд регионов России из-за ограничений на трудоустройство мигрантов.
«В России растет популярность автобусов-гармошек. Регионы закупают их в больших количествах после введения ограничений на трудоустройство мигрантов, что привело к дефициту персонала. В 2025 году власти закупят 50 автобусов для Перми, 15 для Екатеринбурга и 10 — для Омска», — сообщает telegram-канал Mash.
В общем, на закупку автобусов-гармошек в текущем году придется выделить не менее 3,5 миллиарда рублей. Отмечается, что стоимость одного такого автобуса составляет около 32 миллионов рублей, при этом его длина достигает 18 метров, а вместимость — около 150 пассажиров.
Ранее в Перми запустили временные маршруты №42 и №43 с автобусами-гармошками. Они начали свою работу в Кировским и Орджоникидзевском районах Перми с 3 марта 2025 года. Маршруты запустят по 1 июня 2025 года. Тогда по условиям контрактов автобусы-гармошки перейдут на маршруты №15 и №53. На них будет работать МУП «Пермгорэлектротранс».
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