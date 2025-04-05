05 апреля 2025

Пермский край поставил в Китай свыше 45 тысяч кубов леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вся продукция прошла лабораторный контроль
Вся продукция прошла лабораторный контроль Фото:

Китай продолжает активно закупать пермский лес: за первый квартал 2025 года поставки составили более 45 тыс кубометров проверенной продукции. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С начала 2025 года предприятия Пермского края отгрузили в Китай 45,231 тыс кубометров лесопродукции. Вся экспортная продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль», — рассказали в ведомстве.

Специалисты Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели лабораторные исследования образцов древесины, подтвердившие отсутствие карантинных вредителей. Всего, с января по апрель оформлено 891 фитосанитарное свидетельство, что обеспечило беспрепятственный экспорт пермского леса на зарубежные рынки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в первом квартале 2025 года из Пермского края в Азербайджан экспортировано 60,3 тыс кубометров лесопродукции. Это на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (50,1 тыс кубометров).

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Китай продолжает активно закупать пермский лес: за первый квартал 2025 года поставки составили более 45 тыс кубометров проверенной продукции. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «С начала 2025 года предприятия Пермского края отгрузили в Китай 45,231 тыс кубометров лесопродукции. Вся экспортная продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль», — рассказали в ведомстве. Специалисты Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели лабораторные исследования образцов древесины, подтвердившие отсутствие карантинных вредителей. Всего, с января по апрель оформлено 891 фитосанитарное свидетельство, что обеспечило беспрепятственный экспорт пермского леса на зарубежные рынки. Ранее URA.RU рассказывало, что в первом квартале 2025 года из Пермского края в Азербайджан экспортировано 60,3 тыс кубометров лесопродукции. Это на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (50,1 тыс кубометров).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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