Пермский край поставил в Китай свыше 45 тысяч кубов леса

Китай продолжает активно закупать пермский лес: за первый квартал 2025 года поставки составили более 45 тыс кубометров проверенной продукции. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«С начала 2025 года предприятия Пермского края отгрузили в Китай 45,231 тыс кубометров лесопродукции. Вся экспортная продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль», — рассказали в ведомстве.
Специалисты Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели лабораторные исследования образцов древесины, подтвердившие отсутствие карантинных вредителей. Всего, с января по апрель оформлено 891 фитосанитарное свидетельство, что обеспечило беспрепятственный экспорт пермского леса на зарубежные рынки.
Ранее URA.RU рассказывало, что в первом квартале 2025 года из Пермского края в Азербайджан экспортировано 60,3 тыс кубометров лесопродукции. Это на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (50,1 тыс кубометров).
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