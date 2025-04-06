Жители пермского Очера пять лет самостоятельно борются с бродячими собаками

Жители Очера (Пермский край) уже пять лет борются с проблемой бродячих собак, которых оставляют безответственные хозяева. С осени 2025 года люди начали стерилизовать животных за свой счет, а некоторые прибегли к более радикальным мерам.
«Жители Очера пять лет борются с бродячими собаками. С конца осени стерилизуют их за свой счет, а некоторые от безысходности начали травить бродяг. Все из-за безответственных хозяев, которые выбрасывают питомцев», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Отмечается, что местные жители пытались добиться строительства приюта для бездомных животных. Несмотря на это их просьбы оставались без внимания.
Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Лужково Очерского округа (Пермский край) собаки загнали двух девочек в водоем. Чтобы спастись, детям пришлось зайти по пояс в воду. Стая состояла минимум из девяти животных. Прокуратура начала проверку.
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