06 апреля 2025
05 апреля 2025

Жители пермского Очера пять лет самостоятельно борются с бродячими собаками

© Служба новостей «URA.RU»
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Бездомных собак местные жители стерилизуют за свой счет
Бездомных собак местные жители стерилизуют за свой счет Фото:

Жители Очера (Пермский край) уже пять лет борются с проблемой бродячих собак, которых оставляют безответственные хозяева. С осени 2025 года люди начали стерилизовать животных за свой счет, а некоторые прибегли к более радикальным мерам.

«Жители Очера пять лет борются с бродячими собаками. С конца осени стерилизуют их за свой счет, а некоторые от безысходности начали травить бродяг. Все из-за безответственных хозяев, которые выбрасывают питомцев», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что местные жители пытались добиться строительства приюта для бездомных животных. Несмотря на это их просьбы оставались без внимания.

Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Лужково Очерского округа (Пермский край) собаки загнали двух девочек в водоем. Чтобы спастись, детям пришлось зайти по пояс в воду. Стая состояла минимум из девяти животных. Прокуратура начала проверку.

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Жители Очера (Пермский край) уже пять лет борются с проблемой бродячих собак, которых оставляют безответственные хозяева. С осени 2025 года люди начали стерилизовать животных за свой счет, а некоторые прибегли к более радикальным мерам. «Жители Очера пять лет борются с бродячими собаками. С конца осени стерилизуют их за свой счет, а некоторые от безысходности начали травить бродяг. Все из-за безответственных хозяев, которые выбрасывают питомцев», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что местные жители пытались добиться строительства приюта для бездомных животных. Несмотря на это их просьбы оставались без внимания. Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Лужково Очерского округа (Пермский край) собаки загнали двух девочек в водоем. Чтобы спастись, детям пришлось зайти по пояс в воду. Стая состояла минимум из девяти животных. Прокуратура начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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