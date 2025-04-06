Экс-мэр Красновишерска Верещагин стал замдиректора природного парка

Экс-глава Красновишерского городского округа трудоустроился в природный парк «Пермский». Бывший мэр занял там должность заместителя директора.
«Речь идет о Евгении Верещагине. К исполнению новых обязанностей он приступил с 10 марта», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на самого Верещагина.
В декабре 2024 года стало известно, что Евгений Верещагин покидает пост главы территории. По одной из версий он ушел сам, якобы устав терпеть постоянные претензии краевой власти. По второй версии — из-за вопросов к работе администрации. Впервые он был избран главой Красновишерского района в 2014 году, в 2019 году его утвердили в должности главы уже Красновишерского округа.
Природный парк «Пермский» находится под управлением ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края». Он включает в себя три отдельные территории: Усьвинскую, Чусовскую и Вишерскую.
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