03 апреля 2025

Энергетики восстанавливают работоспособность подстанции после пожара в Березниках

Энергетики восстанавливают работу подстанции после пожара в Березниках
© Служба новостей «URA.RU»
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Вышедшее из строя оборудование меняют на новое
Вышедшее из строя оборудование меняют на новое Фото:

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» восстанавливают работоспособность подстанции в Березниках Пермского края. Это происходит после ликвидации технологического нарушения.

«В настоящее время на подстанции проводится диагностика и восстановительные работы на оборудовании. Для замены вышедшего из строя, направляется оборудование из других подразделений компании. Для руководства работами создан оперштаб», — сообщили URA.RU в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Ранее URA.RU сообщало о том, что пожар в Березниках на объекте «Сода Хлорат» произошел в 21:36 из-за технологического нарушения. Без электричества остались «Березниковский содовый завод» и «Сода-хлорат». Пожар тушили более 40 специалистов и 16 единиц техники. Позднее стало известно о том, что из-за ЧП сточные воды могут выйти на поверхность. Под угрозой оказалась левобережная часть города. Затем электроснабжение на «Березниковском содовом заводе» восстановили. В 01:33 сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 225 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал. 

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Энергетики пермского филиала «Россети Урал» восстанавливают работоспособность подстанции в Березниках Пермского края. Это происходит после ликвидации технологического нарушения. «В настоящее время на подстанции проводится диагностика и восстановительные работы на оборудовании. Для замены вышедшего из строя, направляется оборудование из других подразделений компании. Для руководства работами создан оперштаб», — сообщили URA.RU в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго». Ранее URA.RU сообщало о том, что пожар в Березниках на объекте «Сода Хлорат» произошел в 21:36 из-за технологического нарушения. Без электричества остались «Березниковский содовый завод» и «Сода-хлорат». Пожар тушили более 40 специалистов и 16 единиц техники. Позднее стало известно о том, что из-за ЧП сточные воды могут выйти на поверхность. Под угрозой оказалась левобережная часть города. Затем электроснабжение на «Березниковском содовом заводе» восстановили. В 01:33 сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 225 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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