05 апреля 2025

Пермяки раскрыли свои финансовые стратегии: копят на «черный день» и недвижимость

SuperJob: 40% пермяков экономят, 20% тратят
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
21% жителей Перми откладывают на собственную квартиру
21% жителей Перми откладывают на собственную квартиру Фото:

Каждый третий житель Перми копит деньги на «черный день», а каждый пятый — на покупку жилья. Такие данные получил сервис SuperJob, изучив финансовые привычки горожан. 

«38% пермяков откладывают деньги на „черный день“, а 21% — копят на покупку недвижимости. Каждый пятый человек копит деньги на путешествие. По 14% собирают на будущее детей и пассивный доход. 8% нуждаются в накоплениях для медицинских услуг, и столько же — для покупки мебели, техники и гаджетов. В целом, 20% опрошенных предпочитают тратить, тогда как 40% респондентов придерживаются стратегии экономии», — говорится в исследовании.

Молодежь до 35 лет чаще копит на крупные покупки — автомобили, брендовые вещи и открытие бизнеса, в то время как граждане старше 45 лет в первую очередь думают о пенсионных накоплениях. Женщины чаще откладывают на образование детей и лечение, мужчины — на инвестиции и собственное дело.

Финансовые привычки также зависят от уровня дохода: среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, 53% создают «подушку безопасности», а 26% — копят на путешествия. У более обеспеченных пермяков (от 100 тысяч рублей) недвижимость становится второй по популярности целью после финансовой страховки.

Ранее URA.RU рассказывало о лучших вакансиях марта с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц. Пермские работодатели готовы предлагали зарплату от 150 тысяч рублей в месяц стоматологу-терапевту и машинисту бурильной установки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каждый третий житель Перми копит деньги на «черный день», а каждый пятый — на покупку жилья. Такие данные получил сервис SuperJob, изучив финансовые привычки горожан.  «38% пермяков откладывают деньги на „черный день“, а 21% — копят на покупку недвижимости. Каждый пятый человек копит деньги на путешествие. По 14% собирают на будущее детей и пассивный доход. 8% нуждаются в накоплениях для медицинских услуг, и столько же — для покупки мебели, техники и гаджетов. В целом, 20% опрошенных предпочитают тратить, тогда как 40% респондентов придерживаются стратегии экономии», — говорится в исследовании. Молодежь до 35 лет чаще копит на крупные покупки — автомобили, брендовые вещи и открытие бизнеса, в то время как граждане старше 45 лет в первую очередь думают о пенсионных накоплениях. Женщины чаще откладывают на образование детей и лечение, мужчины — на инвестиции и собственное дело. Финансовые привычки также зависят от уровня дохода: среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, 53% создают «подушку безопасности», а 26% — копят на путешествия. У более обеспеченных пермяков (от 100 тысяч рублей) недвижимость становится второй по популярности целью после финансовой страховки. Ранее URA.RU рассказывало о лучших вакансиях марта с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц. Пермские работодатели готовы предлагали зарплату от 150 тысяч рублей в месяц стоматологу-терапевту и машинисту бурильной установки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...