Пермяки раскрыли свои финансовые стратегии: копят на «черный день» и недвижимость

Каждый третий житель Перми копит деньги на «черный день», а каждый пятый — на покупку жилья. Такие данные получил сервис SuperJob, изучив финансовые привычки горожан.
«38% пермяков откладывают деньги на „черный день“, а 21% — копят на покупку недвижимости. Каждый пятый человек копит деньги на путешествие. По 14% собирают на будущее детей и пассивный доход. 8% нуждаются в накоплениях для медицинских услуг, и столько же — для покупки мебели, техники и гаджетов. В целом, 20% опрошенных предпочитают тратить, тогда как 40% респондентов придерживаются стратегии экономии», — говорится в исследовании.
Молодежь до 35 лет чаще копит на крупные покупки — автомобили, брендовые вещи и открытие бизнеса, в то время как граждане старше 45 лет в первую очередь думают о пенсионных накоплениях. Женщины чаще откладывают на образование детей и лечение, мужчины — на инвестиции и собственное дело.
Финансовые привычки также зависят от уровня дохода: среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, 53% создают «подушку безопасности», а 26% — копят на путешествия. У более обеспеченных пермяков (от 100 тысяч рублей) недвижимость становится второй по популярности целью после финансовой страховки.
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