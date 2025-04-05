«В этих гимнастерках брали Берлин»

Как Оханская фабрика одевала солдат во время Великой отечественной войны

06 апреля 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Оханске шили форму для солдат Красной армии Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В начале Великой отечественной войны в Молотове (сейчас — Перми) горожане, которые не ушли на фронт, трудились на предприятиях. Сельские жители, проживающие в области, брались за любую работу: трудились в колхозах и на фермах. Но и там тоже находились предприятия, которые внести значительный вклад в победу. Одной из них стала Оханская швейная фабрика. Освоили производство с нуля Сотрудники фабрики в короткие сроки научились шить военную форму Государственный архив Пермского края История Оханской швейной фабрики началась 2 марта 1940 года. В этот день предприятие выпустило первую продукцию — нательное белье. Фабрику возглавил кавалер ордена Красной Звезды, участник боев на Халхин-Голе Константин Ширинкин. В районной газете «Оханская сторона» писали, что со швейным производством он знаком не был, но много читал, находился в цехах, нанимал специалистов. Когда нацистская Германия напала на СССР, сотрудники фабрики в короткие сроки научились шить гимнастерки, подсумки, чехлы, нижнее солдатское белье. По данным «Энциклопедии Оханского района», в 1941 году фабрика поставила Красной армии 300 тысяч гимнастерок, около 40 тысяч пар нательного белья, около миллиона изделий солдатского боевого снаряжения. Местные СМИ писали, что, возможно, оханские гимнастерки могли быть надеты на солдат, которые вошли в Берлин в мае 1945 года. Ели крапиву и гнилой картофель Мужчины, работавшие на фабрике со дня ее открытия, отправились на фронт. Чтобы производство не останавливалось, женщинам пришлось освоить профессии резчиков, ременщиков, электриков. На фабрику стали принимать и подростков. Так, Ангелина Медведева в 14 лет стала швеей. Ее воспоминания о жизни во время войны опубликованы в книге «Детство, без вести пропавшее в войну» Елены Винокуровой. «Во время войны мама не имела постоянной работы, перебивалась временными заработками. Держали козу. Жили бедно. Приходилось есть крапиву, клевер красный и гнилой картофель», — рассказала Медведева. Из воспоминаний других ветеранов известно, что в то время в тылу голодали многие. Несмотря на это и дети, и взрослые работали на швейном производстве по 11-12 часов без выходных и отпусков. Были те, кто принимал непростое решение идти на фронт. Женщины уходили воевать С фабрики шли на фронт не по одному, а целыми бригадами. Девушки работали в основном медсестрами. На фабрику мало кто вернулся. Одни погибли, другие остались жить в местах, которые освободила Красная Армия. Сотрудницы фабрики уходили на фронт работать медсестрами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «На нас было жалко смотреть. Подобрали нам мужские бушлаты, гимнастерки, ботинки с обмотками. Мало кому размер подошел. На остальных это сидело, как на корове седло», — рассказывала работница фабрики Екатерина Афанасьева. Ее воспоминания опубликованы во втором томе «Книги Памяти Оханского района» Елены Винокуровой. Афанасьева работала в госпитале, который отправили под Курск. Раненых им начали привозить в первые дни. Девушки учились оказывать помощь в полевых условиях. Так, Екатерина прошла Россию, Польшу и Германию. Из ее воспоминаний известно, что ребят к ним привозили изуродованными до неузнаваемости. В свои 18-20 лет они уже были седыми, потерявшими руки, ноги, зрение и слух. В мае 1945 года вслед за войсками в Берлин вошел госпиталь, где работала пермячка. В череде бессонных ночей она нашла несколько минут, чтобы сбегать к рейхстагу и поставить на стене свою фамилию. После окончания войны, Афанасьева вернулась в Оханск и продолжила работать в раскройном цехе на фабрике. Как Ульяна Громова оказалась работницей фабрики Работу выполняли за себя и за Ульяну Громову Государственный архив Пермского края Одна из улиц Оханска названа в честь члена штаба подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» Ульяны Громовой. Но при этом сама девушка никогда не ступала на пермскую землю. Громова вместе с родителями жила в Краснодоне (ныне — Луганская народная республика). Когда 17 июля 1942 года немцы оккупировали город, девушка вместе с товарищами вошла в «Молодую гвардию». Она принимала участие в подготовке боевых операций, но была арестована немцами и казнена. В 1943 году ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Подвигами Громовой вдохновились молодежная бригада Оханской швейной фабрики. Уже после войны в 1971 году Ульяну посмертно устроили на предприятие. По словам бригадира Светланы Еловиковой, чьи воспоминания опубликованы в газете «Оханская сторона», на Громову сделали трудовую книжку. Молодые девчонки выполняли план по производству не только за себя, но и за Ульяну. А зарплату, которую начисляли Громовой, расходовали в фонд мира и на помощь подшефному классу в оханской школе. Работали на пользу фронта Несмотря на дефицит кадров, жесткие условия труда и голод коллектив фабрики старался сделать все возможное, чтобы снабдить Красную армию одеждой. Кроме формы с 1942 года на предприятии стали выпускать чехлы для фляг, а с 1943 — сумки. Планы перевыполнялись в 1,5 раза. За трудовые подвиги сотрудники были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг». А с 1980 по 2002 годы швейная машинка занимала центральное место на гербе Оханска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В начале Великой отечественной войны в Молотове (сейчас — Перми) горожане, которые не ушли на фронт, трудились на предприятиях. Сельские жители, проживающие в области, брались за любую работу: трудились в колхозах и на фермах. Но и там тоже находились предприятия, которые внести значительный вклад в победу. Одной из них стала Оханская швейная фабрика. История Оханской швейной фабрики началась 2 марта 1940 года. В этот день предприятие выпустило первую продукцию — нательное белье. Фабрику возглавил кавалер ордена Красной Звезды, участник боев на Халхин-Голе Константин Ширинкин. В районной газете «Оханская сторона» писали, что со швейным производством он знаком не был, но много читал, находился в цехах, нанимал специалистов. Когда нацистская Германия напала на СССР, сотрудники фабрики в короткие сроки научились шить гимнастерки, подсумки, чехлы, нижнее солдатское белье. По данным «Энциклопедии Оханского района», в 1941 году фабрика поставила Красной армии 300 тысяч гимнастерок, около 40 тысяч пар нательного белья, около миллиона изделий солдатского боевого снаряжения. Местные СМИ писали, что, возможно, оханские гимнастерки могли быть надеты на солдат, которые вошли в Берлин в мае 1945 года. Мужчины, работавшие на фабрике со дня ее открытия, отправились на фронт. Чтобы производство не останавливалось, женщинам пришлось освоить профессии резчиков, ременщиков, электриков. На фабрику стали принимать и подростков. Так, Ангелина Медведева в 14 лет стала швеей. Ее воспоминания о жизни во время войны опубликованы в книге «Детство, без вести пропавшее в войну» Елены Винокуровой. Из воспоминаний других ветеранов известно, что в то время в тылу голодали многие. Несмотря на это и дети, и взрослые работали на швейном производстве по 11-12 часов без выходных и отпусков. Были те, кто принимал непростое решение идти на фронт. С фабрики шли на фронт не по одному, а целыми бригадами. Девушки работали в основном медсестрами. На фабрику мало кто вернулся. Одни погибли, другие остались жить в местах, которые освободила Красная Армия. «На нас было жалко смотреть. Подобрали нам мужские бушлаты, гимнастерки, ботинки с обмотками. Мало кому размер подошел. На остальных это сидело, как на корове седло», — рассказывала работница фабрики Екатерина Афанасьева. Ее воспоминания опубликованы во втором томе «Книги Памяти Оханского района» Елены Винокуровой. Афанасьева работала в госпитале, который отправили под Курск. Раненых им начали привозить в первые дни. Девушки учились оказывать помощь в полевых условиях. Так, Екатерина прошла Россию, Польшу и Германию. Из ее воспоминаний известно, что ребят к ним привозили изуродованными до неузнаваемости. В свои 18-20 лет они уже были седыми, потерявшими руки, ноги, зрение и слух. В мае 1945 года вслед за войсками в Берлин вошел госпиталь, где работала пермячка. В череде бессонных ночей она нашла несколько минут, чтобы сбегать к рейхстагу и поставить на стене свою фамилию. После окончания войны, Афанасьева вернулась в Оханск и продолжила работать в раскройном цехе на фабрике. Одна из улиц Оханска названа в честь члена штаба подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» Ульяны Громовой. Но при этом сама девушка никогда не ступала на пермскую землю. Громова вместе с родителями жила в Краснодоне (ныне — Луганская народная республика). Когда 17 июля 1942 года немцы оккупировали город, девушка вместе с товарищами вошла в «Молодую гвардию». Она принимала участие в подготовке боевых операций, но была арестована немцами и казнена. В 1943 году ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Подвигами Громовой вдохновились молодежная бригада Оханской швейной фабрики. Уже после войны в 1971 году Ульяну посмертно устроили на предприятие. По словам бригадира Светланы Еловиковой, чьи воспоминания опубликованы в газете «Оханская сторона», на Громову сделали трудовую книжку. Молодые девчонки выполняли план по производству не только за себя, но и за Ульяну. А зарплату, которую начисляли Громовой, расходовали в фонд мира и на помощь подшефному классу в оханской школе. Несмотря на дефицит кадров, жесткие условия труда и голод коллектив фабрики старался сделать все возможное, чтобы снабдить Красную армию одеждой. Кроме формы с 1942 года на предприятии стали выпускать чехлы для фляг, а с 1943 — сумки. Планы перевыполнялись в 1,5 раза. За трудовые подвиги сотрудники были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг». А с 1980 по 2002 годы швейная машинка занимала центральное место на гербе Оханска.