05 апреля 2025

Спасатели помогли пермяку снять кольцо с опухшего пальца

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина не мог самостоятельно снять кольцо с пальца
Мужчина не мог самостоятельно снять кольцо с пальца Фото:

В Пермском крае спасатели пришли на помощь мужчине, который не мог снять обручальное кольцо с отекшего пальца. Ювелирное изделие удалили специнструментами. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

«4 апреля с 13:10 до 13:15 на базу поисково-спасательной службы Кунгурского округа обратился 41-летний мужчина. Он просил помочь снять кольцо с опухшего пальца. Спасатели ГОР 6 успешно сняли украшение с помощью специального слесарного инструмента», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что мужчина не нуждается в медицинской помощи.

Спасатели напоминают, что украшения (кольца, печатки, цепочки, серьги) при отеках конечностей могут врезаться в кожу, вызывать дискомфорт и нарушать кровообращение. Это может привести к усилению отека и другим неприятным последствиям. 

Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели помогли двум женщинам. Они сняли обручальные кольца с пальцев, которые причиняли физическую боль. 

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В Пермском крае спасатели пришли на помощь мужчине, который не мог снять обручальное кольцо с отекшего пальца. Ювелирное изделие удалили специнструментами. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО). «4 апреля с 13:10 до 13:15 на базу поисково-спасательной службы Кунгурского округа обратился 41-летний мужчина. Он просил помочь снять кольцо с опухшего пальца. Спасатели ГОР 6 успешно сняли украшение с помощью специального слесарного инструмента», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что мужчина не нуждается в медицинской помощи. Спасатели напоминают, что украшения (кольца, печатки, цепочки, серьги) при отеках конечностей могут врезаться в кожу, вызывать дискомфорт и нарушать кровообращение. Это может привести к усилению отека и другим неприятным последствиям.  Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели помогли двум женщинам. Они сняли обручальные кольца с пальцев, которые причиняли физическую боль. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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