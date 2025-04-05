Спасатели помогли пермяку снять кольцо с опухшего пальца

В Пермском крае спасатели пришли на помощь мужчине, который не мог снять обручальное кольцо с отекшего пальца. Ювелирное изделие удалили специнструментами. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).
«4 апреля с 13:10 до 13:15 на базу поисково-спасательной службы Кунгурского округа обратился 41-летний мужчина. Он просил помочь снять кольцо с опухшего пальца. Спасатели ГОР 6 успешно сняли украшение с помощью специального слесарного инструмента», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что мужчина не нуждается в медицинской помощи.
Спасатели напоминают, что украшения (кольца, печатки, цепочки, серьги) при отеках конечностей могут врезаться в кожу, вызывать дискомфорт и нарушать кровообращение. Это может привести к усилению отека и другим неприятным последствиям.
Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели помогли двум женщинам. Они сняли обручальные кольца с пальцев, которые причиняли физическую боль.
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