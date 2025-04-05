05 апреля 2025
04 апреля 2025

Крупнейший производитель яиц в Пермском крае заплатит 200 тысяч за падение работника

Суд встал на сторону травмированного сотрудника птицефабрики в Кунгурском округе
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник птицефабрики получит 200 тысяч за нравственные страдания
Сотрудник птицефабрики получит 200 тысяч за нравственные страдания Фото:

Кунгурский городской суд Пермского края удовлетворил иск работника к АО «Птицефабрика „Комсомольская“ о взыскании компенсации морального вреда. Истец получил травму на рабочем месте в феврале 2024 года, поскользнувшись на мокром полу в офисе предприятия. С переломом ноги он больше месяца находился на больничном, сообщается на странице суда в „Вконтакте“.

«Мужчина находился над рабочем месте — в офисе АО „Птицефабрика „Комсомольская“. Спускаясь вниз по лестнице, он поскользнулся на мокром полу, в результате получил травму — закрытый перелом наружной лодыжки слева без смещения, больше месяца находился на больничном листе. Пострадавший обратился в суд с требованием взыскать 200 тысяч рублей компенсации, указав, что работодатель не предпринял мер для урегулирования спора добровольно“, — рассказали в суде.

Представитель птицефабрики не признал иск, заявив о невнимательности самого работника и завышенном размере компенсации. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила вред здоровью средней тяжести. Учитывая длительность лечения, физические и нравственные страдания истца, суд полностью удовлетворил его требования, взыскав с предприятия 200 тысяч рублей компенсации и более 41 тысячи рублей на покрытие судебных издержек. Решение пока не вступило в законную силу.

Птицефабрика «Комсомольская» — крупнейший производитель яйца в Пермском крае, по итогам 2024 года получила прибыль в 3 миллиарда рублей. Это на 135% больше, чем годом ранее.

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Кунгурский городской суд Пермского края удовлетворил иск работника к АО «Птицефабрика „Комсомольская“ о взыскании компенсации морального вреда. Истец получил травму на рабочем месте в феврале 2024 года, поскользнувшись на мокром полу в офисе предприятия. С переломом ноги он больше месяца находился на больничном, сообщается на странице суда в „Вконтакте“. «Мужчина находился над рабочем месте — в офисе АО „Птицефабрика „Комсомольская“. Спускаясь вниз по лестнице, он поскользнулся на мокром полу, в результате получил травму — закрытый перелом наружной лодыжки слева без смещения, больше месяца находился на больничном листе. Пострадавший обратился в суд с требованием взыскать 200 тысяч рублей компенсации, указав, что работодатель не предпринял мер для урегулирования спора добровольно“, — рассказали в суде. Представитель птицефабрики не признал иск, заявив о невнимательности самого работника и завышенном размере компенсации. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила вред здоровью средней тяжести. Учитывая длительность лечения, физические и нравственные страдания истца, суд полностью удовлетворил его требования, взыскав с предприятия 200 тысяч рублей компенсации и более 41 тысячи рублей на покрытие судебных издержек. Решение пока не вступило в законную силу. Птицефабрика «Комсомольская» — крупнейший производитель яйца в Пермском крае, по итогам 2024 года получила прибыль в 3 миллиарда рублей. Это на 135% больше, чем годом ранее.
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