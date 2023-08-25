25 августа 2023

В Челябинске автомобиль насмерть сбил пешехода возле торгового центра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, пробка, затор, ремонт дороги, свердловский проспект, скорая помощь
Пострадавший пешеход скончался на месте ДТП (фото из архива) Фото:

В Челябинске ВАЗ-21099 насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу недалеко от торгового центра «Алмаз» на Копейском шоссе. Об этом URA.RU сообщили в отделе ГИБДД по Челябинску.

«28-летний водитель ВАЗ-21099 двигался по Копейскому шоссе в сторону центра. Он сбил 62-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался», — сообщили URA.RU в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка. Опрашиваются очевидцы автомобильной аварии.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске ВАЗ-21099 насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу недалеко от торгового центра «Алмаз» на Копейском шоссе. Об этом URA.RU сообщили в отделе ГИБДД по Челябинску. «28-летний водитель ВАЗ-21099 двигался по Копейскому шоссе в сторону центра. Он сбил 62-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался», — сообщили URA.RU в ведомстве. По факту ДТП проводится проверка. Опрашиваются очевидцы автомобильной аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...