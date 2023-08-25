В Челябинске автомобиль насмерть сбил пешехода возле торгового центра

Пострадавший пешеход скончался на месте ДТП (фото из архива)
В Челябинске ВАЗ-21099 насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу недалеко от торгового центра «Алмаз» на Копейском шоссе. Об этом URA.RU сообщили в отделе ГИБДД по Челябинску.
«28-летний водитель ВАЗ-21099 двигался по Копейскому шоссе в сторону центра. Он сбил 62-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался», — сообщили URA.RU в ведомстве.
По факту ДТП проводится проверка. Опрашиваются очевидцы автомобильной аварии.
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