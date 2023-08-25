В Челябинске автомобиль насмерть сбил пешехода возле торгового центра

26 августа 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Пострадавший пешеход скончался на месте ДТП (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ВАЗ-21099 насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу недалеко от торгового центра «Алмаз» на Копейском шоссе. Об этом URA.RU сообщили в отделе ГИБДД по Челябинску. «28-летний водитель ВАЗ-21099 двигался по Копейскому шоссе в сторону центра. Он сбил 62-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался», — сообщили URA.RU в ведомстве. По факту ДТП проводится проверка. Опрашиваются очевидцы автомобильной аварии.

В Челябинске ВАЗ-21099 насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу недалеко от торгового центра «Алмаз» на Копейском шоссе. Об этом URA.RU сообщили в отделе ГИБДД по Челябинску. «28-летний водитель ВАЗ-21099 двигался по Копейскому шоссе в сторону центра. Он сбил 62-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался», — сообщили URA.RU в ведомстве. По факту ДТП проводится проверка. Опрашиваются очевидцы автомобильной аварии.