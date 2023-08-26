Тело мужчины обнаружено рядом с дорогой
На улице Белинского в Екатеринбурге обнаружили тело мужчины возле проезжей части. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Возле дороги лежит труп мужчины. На месте работают полицейские, осматривают тело», — рассказал читатель агентства.
Корреспондент URA.RU направил запрос в следственное управление СК России по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Тело мужчины на улице Белинского в Екатеринбурге
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