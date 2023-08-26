26 августа 2023

В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт, посвященный Дню Победы. Екатеринбург, ночь, реанимация, толпа, скорая помошь
Тело мужчины обнаружено рядом с дорогой Фото:

На улице Белинского в Екатеринбурге обнаружили тело мужчины возле проезжей части. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Возле дороги лежит труп мужчины. На месте работают полицейские, осматривают тело», — рассказал читатель агентства.

Корреспондент URA.RU направил запрос в следственное управление СК России по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Тело мужчины на улице Белинского в Екатеринбурге
Тело мужчины на улице Белинского в Екатеринбурге
Фото:

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На улице Белинского в Екатеринбурге обнаружили тело мужчины возле проезжей части. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Возле дороги лежит труп мужчины. На месте работают полицейские, осматривают тело», — рассказал читатель агентства. Корреспондент URA.RU направил запрос в следственное управление СК России по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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