В Пентагоне призвали Украину отказаться от беспилотников

27 августа 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Пентагон посоветовал Украине использовать наземную разведку, а не полагаться на БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пентагоне призывают Украину меньше полагаться на беспилотники при разведке местности, советуя чаще использовать для этого наземные силы. Об этом пишет американский обозреватель Дэвид Игнатиус. «Представители Пентагона призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для информирования о ситуации на поле боя и больше на наземные разведывательные силы», — сообщает Дэвид Игнатиус в материале для The Washington Post. Ссылаясь на американских чиновников, он пишет, что в последнее время между американской и украинской сторонами проходят острые дискуссии по этому поводу. В администрации президента США Джо Байдена рассматривают наиболее эффективные способы поддержки Украины. Вашингтон хочет поставлять Киеву кассетные боеприпасы. В США также обещают Украине поставить истребители F-16. При этом в Киеве просят США передать баллистические ракеты ATACMS, но в Пентагоне выступают против. Украина активно использует беспилотники в ходе военного конфликта с Россией. БПЛА применяются для террористических актов на территории РФ, а также для атак по российским позициям на территории фронта. Украинский офицер сообщал, что украинские беспилотники висят в небе круглосуточно .

В Пентагоне призывают Украину меньше полагаться на беспилотники при разведке местности, советуя чаще использовать для этого наземные силы. Об этом пишет американский обозреватель Дэвид Игнатиус. «Представители Пентагона призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для информирования о ситуации на поле боя и больше на наземные разведывательные силы», — сообщает Дэвид Игнатиус в материале для The Washington Post. Ссылаясь на американских чиновников, он пишет, что в последнее время между американской и украинской сторонами проходят острые дискуссии по этому поводу. В администрации президента США Джо Байдена рассматривают наиболее эффективные способы поддержки Украины. Вашингтон хочет поставлять Киеву кассетные боеприпасы. В США также обещают Украине поставить истребители F-16. При этом в Киеве просят США передать баллистические ракеты ATACMS, но в Пентагоне выступают против. Украина активно использует беспилотники в ходе военного конфликта с Россией. БПЛА применяются для террористических актов на территории РФ, а также для атак по российским позициям на территории фронта. Украинский офицер сообщал, что украинские беспилотники висят в небе круглосуточно.