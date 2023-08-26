Военный аналитик ожидает сотни истребителей F-16 на Украине

Военный аналитик Коротченко: Украина получит до 200 истребителей F-16

27 августа 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

По всему миру для Украины можно собрать до 200 истребителей Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может получить до 200 истребителей F-16 от западных партнеров. Если они будут оснащены крылатыми ракетами JASSM, это может привести к эскалации конфликта, считает военный эксперт Игорь Коротченко. «Общее количество машин, которое можно собрать по миру и поставить, это больше 100 единиц, около 200. <…> Если самолеты будут оснащены американскими крылатыми ракетами JASSM, это приведет к большой эскалации», — цитирует Коротченко ТАСС. Вооруженные силы Украины получат преимущество при соблюдении ряда условий. У ВСУ должны быть подготовленные пилоты, подходящая аэродромная сеть, истребители должны быть оснащены определенными средствами поражения. Однако, по словам эксперта, даже эти преимущества не повлияют на устойчивость позиций российской армии. Истребители F-16 Украине согласились поставить Норвегия, Нидерланды и Дания. В Пентагоне заявили, что сами будут обучать украинских пилотов управлению истребителями. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что у Украины нет инфраструктуры для размещения F-16.

Украина может получить до 200 истребителей F-16 от западных партнеров. Если они будут оснащены крылатыми ракетами JASSM, это может привести к эскалации конфликта, считает военный эксперт Игорь Коротченко. «Общее количество машин, которое можно собрать по миру и поставить, это больше 100 единиц, около 200. <…> Если самолеты будут оснащены американскими крылатыми ракетами JASSM, это приведет к большой эскалации», — цитирует Коротченко ТАСС. Вооруженные силы Украины получат преимущество при соблюдении ряда условий. У ВСУ должны быть подготовленные пилоты, подходящая аэродромная сеть, истребители должны быть оснащены определенными средствами поражения. Однако, по словам эксперта, даже эти преимущества не повлияют на устойчивость позиций российской армии. Истребители F-16 Украине согласились поставить Норвегия, Нидерланды и Дания. В Пентагоне заявили, что сами будут обучать украинских пилотов управлению истребителями. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что у Украины нет инфраструктуры для размещения F-16.