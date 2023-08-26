ВСУ стали сбивать собственные беспилотники

26 августа 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Командиры ВСУ просят солдат не мешать передвижению собственных беспилотников Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы по ошибке сбивают собственные беспилотники, поэтому командирам ВСУ приходится связываться с солдатами для обеспечения безопасного пути дронам. Об этом сообщило американское издание The Star. «Украинцы часто сбивали собственные дроны, принимая их за самолеты противника», — говорится в материале . По словам авторов статьи, из-за большого количества украинских дронов в небе солдаты ВСУ путают их с российскими. По словам командира подразделения ВСУ, лейтенанта Ашота Арутюняна, ему приходится связываться с украинскими бойцами, чтобы обеспечить безопасный путь для БПЛА. Он отметил, что другие дроны мешают в преодолении линии фронта через украинскую электронную оборону.



ВС России использует дроны для поражения украинских целей. Например, уничтожения складов ВСУ с боеприпасами, военную технику. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов сообщил, что на Украине возможен дополнительный призыв в ряды военнослужащих ВСУ. По словам бывшего старшего советника Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, украинская армия со временем «растает», несмотря на колоссальные средства, вложенные в нее США, передает телеканал 360.

Украинские бойцы по ошибке сбивают собственные беспилотники, поэтому командирам ВСУ приходится связываться с солдатами для обеспечения безопасного пути дронам. Об этом сообщило американское издание The Star. «Украинцы часто сбивали собственные дроны, принимая их за самолеты противника», — говорится в материале. По словам авторов статьи, из-за большого количества украинских дронов в небе солдаты ВСУ путают их с российскими. По словам командира подразделения ВСУ, лейтенанта Ашота Арутюняна, ему приходится связываться с украинскими бойцами, чтобы обеспечить безопасный путь для БПЛА. Он отметил, что другие дроны мешают в преодолении линии фронта через украинскую электронную оборону. ВС России использует дроны для поражения украинских целей. Например, уничтожения складов ВСУ с боеприпасами, военную технику. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов сообщил, что на Украине возможен дополнительный призыв в ряды военнослужащих ВСУ. По словам бывшего старшего советника Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, украинская армия со временем «растает», несмотря на колоссальные средства, вложенные в нее США, передает телеканал 360.