ВСУ стали сбивать собственные беспилотники

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Дрон. США. stock , нато, сша, бпла, беспилотник, stock, бла, дрон
Командиры ВСУ просят солдат не мешать передвижению собственных беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы по ошибке сбивают собственные беспилотники, поэтому командирам ВСУ приходится связываться с солдатами для обеспечения безопасного пути дронам. Об этом сообщило американское издание The Star.

«Украинцы часто сбивали собственные дроны, принимая их за самолеты противника», — говорится в материале. По словам авторов статьи, из-за большого количества украинских дронов в небе солдаты ВСУ путают их с российскими.

По словам командира подразделения ВСУ, лейтенанта Ашота Арутюняна, ему приходится связываться с украинскими бойцами, чтобы обеспечить безопасный путь для БПЛА. Он отметил, что другие дроны мешают в преодолении линии фронта через украинскую электронную оборону.

ВС России использует дроны для поражения украинских целей. Например, уничтожения складов ВСУ с боеприпасами, военную технику.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов сообщил, что на Украине возможен дополнительный призыв в ряды военнослужащих ВСУ. По словам бывшего старшего советника Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, украинская армия со временем «растает», несмотря на колоссальные средства, вложенные в нее США, передает телеканал 360.

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Украинские бойцы по ошибке сбивают собственные беспилотники, поэтому командирам ВСУ приходится связываться с солдатами для обеспечения безопасного пути дронам. Об этом сообщило американское издание The Star. «Украинцы часто сбивали собственные дроны, принимая их за самолеты противника», — говорится в материале. По словам авторов статьи, из-за большого количества украинских дронов в небе солдаты ВСУ путают их с российскими. По словам командира подразделения ВСУ, лейтенанта Ашота Арутюняна, ему приходится связываться с украинскими бойцами, чтобы обеспечить безопасный путь для БПЛА. Он отметил, что другие дроны мешают в преодолении линии фронта через украинскую электронную оборону. ВС России использует дроны для поражения украинских целей. Например, уничтожения складов ВСУ с боеприпасами, военную технику. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов сообщил, что на Украине возможен дополнительный призыв в ряды военнослужащих ВСУ. По словам бывшего старшего советника Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, украинская армия со временем «растает», несмотря на колоссальные средства, вложенные в нее США, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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