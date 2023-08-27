В ХМАО жители просят спасти деревню, которую смывает в Обь. Видео

28 августа 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Ежегодно по 10-15 метров деревни уносит в реку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители просят власти ХМАО спасти деревню Теги Березовского района, которую смывает в реку Обь. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «Ежегодно по 10-15 метров от деревни уносит в реку. Это все происходит из-за изменившегося русла реки. Жители уже несколько лет просят власти провести берегоукрепление, но ответа так и нет», — сообщил собеседник. В администрации Березовского района журналисту URA.RU сообщили, что ничего критичного для жителей деревни нет. «На сегодняшний день никаких катастрофических событий нет. Мы знаем, что при большой воде берег размывает. Но для граждан опасности это не представляет. Все, кто проживал в опасной зоне, отселены», — сообщил глава Березовского района Павел Артеев. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО не смог доказать чиновникам, что его дом смывает река. Житель деревни Юмас в Кондинском районе Алексей Новоселов девять лет безуспешно пытается доказать чиновникам, что его дом может унести в реку, а значит, он нуждается в переселении.

Жители просят власти ХМАО спасти деревню Теги Березовского района, которую смывает в реку Обь. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «Ежегодно по 10-15 метров от деревни уносит в реку. Это все происходит из-за изменившегося русла реки. Жители уже несколько лет просят власти провести берегоукрепление, но ответа так и нет», — сообщил собеседник. В администрации Березовского района журналисту URA.RU сообщили, что ничего критичного для жителей деревни нет. «На сегодняшний день никаких катастрофических событий нет. Мы знаем, что при большой воде берег размывает. Но для граждан опасности это не представляет. Все, кто проживал в опасной зоне, отселены», — сообщил глава Березовского района Павел Артеев. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО не смог доказать чиновникам, что его дом смывает река. Житель деревни Юмас в Кондинском районе Алексей Новоселов девять лет безуспешно пытается доказать чиновникам, что его дом может унести в реку, а значит, он нуждается в переселении.