По словам жителя деревни, до его дома осталось около пяти метров Фото: Алексей Новоселов

Житель деревни Юмас в Кондинском районе Алексей Новоселов девять лет безуспешно доказывает чиновникам, что его дом может унести в реку, а значит он нуждается в переселении. По словам Новоселова, до воды осталось всего пять метров, но за девять лет его споров с мэрией, причин для переселения мужчины чиновники так и не нашли. О проблеме URA.RU рассказал сам Новоселов.

«Моего участка уже нет. Мой участок полностью весь в реке Конда. До дома осталось пять метров от берега, а власти говорят: у тебя все там нормально. Хотя о расселении домов, попадающих в зону обрушения, говорила губернатор округа», — добавил Новоселов.

Новоселов ссылается на распоряжение губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которое она дала местным чиновникам еще в 2012 году. Но тогда губернатор лишь указывала на то, что требуется провести экспертизу и уже потом решить, в опасной ли близости от воды находятся дома и есть ли необходимость в их переселении. В свою очередь, в администрации Кондинского района не нашли законных для этого оснований.

«Мы нанимали проектный институт из Тюмени для обследования береговой зоны, чтобы они провели гидрологические и инженерные изыскания. По завершению экспертизы законных оснований на переселение Алексея Новоселова нет. Дом не попадает в зону обрушения», — сообщил URA.RU заместитель главы Кондинского района Сергей Боенко.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в ХМАО пыталась лишить квартир жителей аварийных домов. Чиновники Лянтора пытались лишить возможности получить новые квартиры и земельные участки жителей деревянных аварийных домов, сняв их с очереди как нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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