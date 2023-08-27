В Перми сотрудники военкомата вручили уличным торговцам повестки

Повестки в военкомат получили сотрудники торговых точек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кировском районе Перми сотрудники полиции, миграционной службы и военного комиссариата провели рейд по торговым точкам. Некоторым торговцам в итоге выписали повестки для явки в военкомат, рассказал глава района Михаил Борисов.

«В ходе рейда мы выявили нарушения, которые требуют дополнительной проверки и расследования. Нарушителям были выписаны повестки в военкомат и полицию для дальнейшей проверки и предоставления необходимых документов», — написал Борисов в соцсетях.

Чиновник отметил, что в ходе рейда у торговцев проверяли гражданство, право на работу и торговлю. Все точки, по словам Борисова, работают в соответствии с законодательством.