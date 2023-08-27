27 августа 2023

В Перми сотрудники военкомата вручили уличным торговцам повестки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт призыва. Курган, шеврон, военком, триколор, военный комиссар, призыв в армию
Повестки в военкомат получили сотрудники торговых точек Фото:

В Кировском районе Перми сотрудники полиции, миграционной службы и военного комиссариата провели рейд по торговым точкам. Некоторым торговцам в итоге выписали повестки для явки в военкомат, рассказал глава района Михаил Борисов.

«В ходе рейда мы выявили нарушения, которые требуют дополнительной проверки и расследования. Нарушителям были выписаны повестки в военкомат и полицию для дальнейшей проверки и предоставления необходимых документов», — написал Борисов в соцсетях.

Чиновник отметил, что в ходе рейда у торговцев проверяли гражданство, право на работу и торговлю. Все точки, по словам Борисова, работают в соответствии с законодательством.

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В Кировском районе Перми сотрудники полиции, миграционной службы и военного комиссариата провели рейд по торговым точкам. Некоторым торговцам в итоге выписали повестки для явки в военкомат, рассказал глава района Михаил Борисов. «В ходе рейда мы выявили нарушения, которые требуют дополнительной проверки и расследования. Нарушителям были выписаны повестки в военкомат и полицию для дальнейшей проверки и предоставления необходимых документов», — написал Борисов в соцсетях. Чиновник отметил, что в ходе рейда у торговцев проверяли гражданство, право на работу и торговлю. Все точки, по словам Борисова, работают в соответствии с законодательством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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