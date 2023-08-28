В Кыштыме возбудили уголовное дело о махинациях с муниципальным контрактом

Уголовное дело о крупном мошенничестве при выполнении контракта с администрацией города возбудили в Кыштыме по итогам проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Об это сообщили 29 августа URA.RU в КСП.
«Материалы контрольного мероприятия, проводимого КСП в Кыштымском городском округе, поспособствовали возбуждению уголовного дела по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Расследование хищения подрядчиком денежных средств путем обмана по муниципальному контракту на благоустройство городского парка имени Пушкина ведет следственное подразделение отдела полиции „Кыштымский“. Работы проводились по установке детских игровых комплексов и скейт-площадки», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Размер ущерба администрации городского округа превысил 700 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Кыштымского городского округа. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован сразу после получения.
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