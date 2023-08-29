РИА Новости: НАТО договорилась с Киевом по РФ и дала Зеленскому последний шанс

29 августа 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Зеленский обсудил с Западом продолжение боевых действий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО обсудили с Украиной продление боевых действий еще на год. Однако Киеву придется показать больше успехов, иначе Запад заставит украинские власти пойти на мирное соглашение с Россией, пишет РИА Новости. «Страны Североатлантического альянса обсудили с властями Украины продление боевых действий еще как минимум на год. Киевский режим получит истребители F-16, но ВСУ придется продемонстрировать большую эффективность, чем в нынешнем контрнаступлении», — пишет агентство. В противном случае Запад принудит киевские власти пойти на мир с Россией. Агентство отмечает, что подготовка украинских пилотов, которые смогут управлять истребителями, закончится только к лету 2024 года. Отсюда следует, что ВСУ смогут провести еще одну попытку наступления не раньше, чем через год, а значит, переговоров о мире сейчас не будет. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что заявления о втором контрнаступлении от украинских властей исключают любые предварительные контакты по возможным переговорам между Москвой и Киевом. Ранее президент Украины Владимир Зеленский запретил на законодательном уровне вести переговоры с РФ.

Страны НАТО обсудили с Украиной продление боевых действий еще на год. Однако Киеву придется показать больше успехов, иначе Запад заставит украинские власти пойти на мирное соглашение с Россией, пишет РИА Новости. «Страны Североатлантического альянса обсудили с властями Украины продление боевых действий еще как минимум на год. Киевский режим получит истребители F-16, но ВСУ придется продемонстрировать большую эффективность, чем в нынешнем контрнаступлении», — пишет агентство. В противном случае Запад принудит киевские власти пойти на мир с Россией. Агентство отмечает, что подготовка украинских пилотов, которые смогут управлять истребителями, закончится только к лету 2024 года. Отсюда следует, что ВСУ смогут провести еще одну попытку наступления не раньше, чем через год, а значит, переговоров о мире сейчас не будет. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что заявления о втором контрнаступлении от украинских властей исключают любые предварительные контакты по возможным переговорам между Москвой и Киевом. Ранее президент Украины Владимир Зеленский запретил на законодательном уровне вести переговоры с РФ.