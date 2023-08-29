РИА Новости: НАТО договорилась с Киевом по РФ и дала Зеленскому последний шанс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский обсудил с Западом продолжение боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО обсудили с Украиной продление боевых действий еще на год. Однако Киеву придется показать больше успехов, иначе Запад заставит украинские власти пойти на мирное соглашение с Россией, пишет РИА Новости.

«Страны Североатлантического альянса обсудили с властями Украины продление боевых действий еще как минимум на год. Киевский режим получит истребители F-16, но ВСУ придется продемонстрировать большую эффективность, чем в нынешнем контрнаступлении», — пишет агентство. В противном случае Запад принудит киевские власти пойти на мир с Россией.

Агентство отмечает, что подготовка украинских пилотов, которые смогут управлять истребителями, закончится только к лету 2024 года. Отсюда следует, что ВСУ смогут провести еще одну попытку наступления не раньше, чем через год, а значит, переговоров о мире сейчас не будет.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что заявления о втором контрнаступлении от украинских властей исключают любые предварительные контакты по возможным переговорам между Москвой и Киевом. Ранее президент Украины Владимир Зеленский запретил на законодательном уровне вести переговоры с РФ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны НАТО обсудили с Украиной продление боевых действий еще на год. Однако Киеву придется показать больше успехов, иначе Запад заставит украинские власти пойти на мирное соглашение с Россией, пишет РИА Новости. «Страны Североатлантического альянса обсудили с властями Украины продление боевых действий еще как минимум на год. Киевский режим получит истребители F-16, но ВСУ придется продемонстрировать большую эффективность, чем в нынешнем контрнаступлении», — пишет агентство. В противном случае Запад принудит киевские власти пойти на мир с Россией. Агентство отмечает, что подготовка украинских пилотов, которые смогут управлять истребителями, закончится только к лету 2024 года. Отсюда следует, что ВСУ смогут провести еще одну попытку наступления не раньше, чем через год, а значит, переговоров о мире сейчас не будет. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что заявления о втором контрнаступлении от украинских властей исключают любые предварительные контакты по возможным переговорам между Москвой и Киевом. Ранее президент Украины Владимир Зеленский запретил на законодательном уровне вести переговоры с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...